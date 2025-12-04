Hindustan Hindi News
बॉलीवुड
धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर ये खास काम करने वाले हैं सनी-बॉबी देओल, फैंस के लिए भी खोले जाएंगे दरवाजे

संक्षेप:

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र अगर जिंदा होते तो अगले कुछ दिनों में अपना 90वां जन्मदिन मना रहे होते। अब उनके बेटे इस खास दिन पर कुछ खास प्लान कर रहे हैं। इस दिन उनके फैंस को भी एक्टर को सम्मान देने का मौका मिलने की खबर सामने आई है।

Thu, 4 Dec 2025 03:22 PMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। 24 अक्टूबर की सुबह एक्टर ने 89 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। धर्मेंद्र ने अपने 90वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले ही अलविदा कह दिया था। लेकिन अब उनके दोनों बेटे उनके इस जन्मदिन को खास बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन उनके दोनों बेटे सानो और बॉबी देओल पूरे देओल परिवार के साथ उनके खंडाला वाले फार्महाउस पर सेलिब्रेशन करने का सोच रहे हैं। इसी जगह पर जाकर परिवार एक्टर की विरासत और उनसे जुड़ी यादों को फिर से जिंदा करेंगे। खास बात ये है कि खंडाला के इस फार्महाउस के गेट फैंस के लिए भी खोल दिए जाएंगे।

फैंस को मिलेगा ये मौका?

दरअसल, जब धर्मेंद्र का निधन हुआ था फैंस की भीड़ एक्टर के आखिरी दीदार के लिए एकजुट हुई थी। उस समय परिवार ने अंतिम संस्कार की रस्मों को सिर्फ परिवार और कुछ खास लोगों के बीच ही पूरा कर दिया। फैंस को अपने हीरो के आखिरी दर्शन भी नहीं करने दिए गए। लेकिन अब फैंस के लिए खंडाला वाला फार्महाउस खोलने की खबर सामने आई है। परिवार खंडाला स्थित उनके फार्महाउस का दौरा करेगा। दरअसल, परिवार ने फार्महाउस के द्वार आम जनता के लिए खोलने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, "सनी और बॉबी ने अपने पापा की यादों और विरासत का सम्मान करने के लिए उनके फार्महाउस जाने का फैसला किया है। अपनी प्लानिंग पर चर्चा करते हुए, उन्हें एहसास हुआ कि कई फैंस चाहते हैं कि उन्हें धर्मेंद्र से आखिरी बार मिलने या उन्हें देखने का मौका मिलता। इसलिए उन्होंने उन फैंस के लिए फार्महाउस खोलने का फैसला किया है जो आकर उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और परिवार से मिलना चाहते हैं। परिवार फार्महाउस पर फैंस से भी मिलेगा।"

फार्महाउस का दरवाजा खोला जाएगा

रिपोर्ट में आगे कहा गया, "ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई स्पेशल फैंस के लिए कोई कार्यक्रम या कुछ और आयोजित किया है, बल्कि उन्होंने उन लोगों के लिए दरवाज़े खोल दिए हैं जो आकर एक्टर की विरासत का सम्मान करना चाहते हैं। जहां तक ट्रांसपोर्टेशन की बात है, तो वे इस पर विचार कर सकते हैं क्योंकि फार्महाउस तक का रास्ता सभी के लिए आसानी से सुलभ नहीं है। हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने लोग इसमें शामिल होने की प्लानिंग कर रहे हैं।"

फैंस में थी नाराजगी

बता दें, फैंस में नाराजगी थी कि उनके फेवरिट एक्टर को परिवार ने अचानक से विदा कर दिया। हालांकि, ये निजी मामला था, लेकिन शमशान घाट के बाहर रोते बिलखते उनके फैंस अपने हीरो को आखिरी बार देखने का इंतजार ही करते रहे। ऐसे में देओल परिवार ने फैंस को एक मौका दिया है और अपना फार्महाउस उनके लिए भी खोल दिया है।

