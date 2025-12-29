पिता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस देखने पहुंचे सनी और बॉबी देओल, आंखों में दिखी नमी, जोड़े हाथ

पिता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस देखने पहुंचे सनी और बॉबी देओल, आंखों में दिखी नमी, जोड़े हाथ
मुंबई में फिल्म इक्कीस की खास स्क्रीनिंग रखी गई है। इस फिल्म में अपने पापा धर्मेंद्र को आखिरी बार देखने एक्टर सनी देओल और बॉबी देओल पहुंचे हैं। दोनों ने पिता की तस्वीर के साथ तस्वीरें खिंचवाई। दोनों की आंखों में नमी देखी जा सकती है।
बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकन आज मुंबई में उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस की स्क्रीनिंग रखी गई है। खास बात ये है कि इस स्क्रीनिंग में अपने पिता को आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखने एक्टर सनी और बॉबी देओल पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पर दो वीडियो सामने आए हैं जिसमें सनी और बॉबी पिता की तस्वीर के आगे पैपराजी को पोज देते हैं। दोनों के चेहरे पर अपने पापा को खोने का गम साफ नजर आ रहा है।
सनी देओल ने पिता की तस्वीर के साथ दिया पोज
आज मुंबई में श्रीराम राघवन की फिल्म इक्कीस की स्क्रीनिंग रखी गई है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती एक्टर अगस्त्य नंदा और अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया ने काम किया है। फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए फिल्म इंडस्ट्री से कई सेलेब्स पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे खास था सनी और बॉबी देओल का पापा धर्मेंद्र की फिल्म को सपोर्ट करते हुए उन्हें आखिरी बार पर्दे पर देखने के लोए पहुंचना। सनी जैसे ही पैपराजी के सामने पहुंचते हैं और पीछे पिता की तस्वीर की तरफ इशारा करते हैं। फिर एक्टर खुद से पिता की तस्वीर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। सनी की आंखो में नमी देखी जा सकती है।
बॉबी देओल ने जोड़े हाथ
दूसरे वीडियो में बॉबी देओल नजर आ रहे हैं। बॉबी ने भी पिता की तस्वीर के पास पैपराजी को पोज दिया और सभी का हाथजोड़ कर शुक्रिया करते हुए हुए आगे बढ़ गए। बॉबी ने पैपराजी में मौजूद एक शख्स से भी मुलाकात की और उन्हें साइड से गले लगाया। बाद में बॉबी अपनी पत्नी तान्या, बेटा अर्यमन और चचेरे भाई अभय देओल के साथ नजर आए।
1 जनवरी को होगी रिलीज
बता दें, अंधाधुन बनाने वाले श्रीराम राघवन अपने काम के लिए जाने जाते हैं। अब उन्होंने इक्कीस डायरेक्ट की है। इक्कीस की कहानी परमवीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की कहानी है जो सिर्फ 21 साल की उम्र में 1971 लड़ाई में शहीद हो गए थे। फिल्म में अगस्त्य नंदा, सिमर भाटिया के अलावा धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत जैसे एक्टर्स शामिल हैं। इक्कीस 1 जनवरी को रिलीज हो रही है। उम्मीद है धुरंधर की आंधी की वजह से इस खूबसूरत फिल्म को कोई नुकसान नहीं हो।
