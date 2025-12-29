पिता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस देखने पहुंचे सनी और बॉबी देओल, आंखों में दिखी नमी, जोड़े हाथ

संक्षेप: मुंबई में फिल्म इक्कीस की खास स्क्रीनिंग रखी गई है। इस फिल्म में अपने पापा धर्मेंद्र को आखिरी बार देखने एक्टर सनी देओल और बॉबी देओल पहुंचे हैं। दोनों ने पिता की तस्वीर के साथ तस्वीरें खिंचवाई। दोनों की आंखों में नमी देखी जा सकती है।

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकन आज मुंबई में उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस की स्क्रीनिंग रखी गई है। खास बात ये है कि इस स्क्रीनिंग में अपने पिता को आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखने एक्टर सनी और बॉबी देओल पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पर दो वीडियो सामने आए हैं जिसमें सनी और बॉबी पिता की तस्वीर के आगे पैपराजी को पोज देते हैं। दोनों के चेहरे पर अपने पापा को खोने का गम साफ नजर आ रहा है।

सनी देओल ने पिता की तस्वीर के साथ दिया पोज आज मुंबई में श्रीराम राघवन की फिल्म इक्कीस की स्क्रीनिंग रखी गई है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती एक्टर अगस्त्य नंदा और अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया ने काम किया है। फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए फिल्म इंडस्ट्री से कई सेलेब्स पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे खास था सनी और बॉबी देओल का पापा धर्मेंद्र की फिल्म को सपोर्ट करते हुए उन्हें आखिरी बार पर्दे पर देखने के लोए पहुंचना। सनी जैसे ही पैपराजी के सामने पहुंचते हैं और पीछे पिता की तस्वीर की तरफ इशारा करते हैं। फिर एक्टर खुद से पिता की तस्वीर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। सनी की आंखो में नमी देखी जा सकती है।

बॉबी देओल ने जोड़े हाथ दूसरे वीडियो में बॉबी देओल नजर आ रहे हैं। बॉबी ने भी पिता की तस्वीर के पास पैपराजी को पोज दिया और सभी का हाथजोड़ कर शुक्रिया करते हुए हुए आगे बढ़ गए। बॉबी ने पैपराजी में मौजूद एक शख्स से भी मुलाकात की और उन्हें साइड से गले लगाया। बाद में बॉबी अपनी पत्नी तान्या, बेटा अर्यमन और चचेरे भाई अभय देओल के साथ नजर आए।





