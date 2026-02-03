Hindustan Hindi News
Ikka Teaser: फिर दामिनी वाले अतवार में सनी देओल, 29 साल बाद आएंगे अक्षय खन्ना संग नजर

संक्षेप:

Sunny Deol and Akshaye Khanna: सनी देओल और अक्षय खन्ना सालों बाद एक बार फिर पर्दे पर साथ वापसी करने वाले हैं। नेटफ्लिक्स पर फिल्म इक्का रिलीज होने जा रही है जिसमें अक्षय खन्ना निगेटिव अवतार में नजर आएंगे।

Feb 03, 2026 06:20 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
जेपी दत्ता की फिल्म 'बॉर्डर' के 29 साल बाद एक बार फिर अक्षय खन्ना और सनी देओल साथ में नजर आने जा रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर सस्पेंस और थ्रिलर से लबरेज दोनों की एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म आएगी जिसका अनाउंसमेंट खुद सनी देओल ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्ट करके किया है। सनी देओल ने फिल्म का टीजर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, 'कानून या खून का रिश्ता, किसके हाथ में है इस खेल का इक्का? देखिए इक्का, जल्द आ रही है, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर।'

फिर याद आया दामिनी अवतार

सनी देओल टीजर वीडियो में फिर एक बार लॉयर वाले अंदाज में नजर आ रहे हैं। पूरे 33 साल के बाद दर्शक एक बार फिर सनी देओल को वकील के अवतार में देख पाएंगे। इससे पहले सनी देओल साल 1993 में फिल्म दामिनी ने वकील के अवतार में नजर आए थे। फिल्म 'इक्का' में उनका लुक उतना ही इन्टेंस है जितना हम दामिनी जैसी फिल्मों में देख चुके हैं। वहीं अक्षय खन्ना फिर एक बार निगेटिव अवतार में नजर आने वाले हैं। कम से कम टीजर देखकर तो यही फील आता है।

दिखेगा सनी और अक्षय का दम

टीजर की शुरुआत में कोर्टरूम का सीन है जिसमें सनी देओल बतौर वकील खड़े हुए हैं और अक्षय खन्ना पेशी के लिए कोर्ट में दाखिल होते हैं। अक्षय खन्ना काफी गंभीर लुक में नजर आते हैं और इन्टेंस म्यूजिक बजता है। इसके बाद स्विमिंग पूल में तैराकी के दौरान हुई एक दुर्घटना और फिर हॉस्पिटल में तनावपूर्ण माहौल में दिया मिर्जा और सनी देओल को दिखाया गया है। बाकी स्टार्स की झलक के बीच कहानी के बारे में इतना ही अंदाजा मिलता है कि यह लड़ाई न्याय की है और एक माता-पिता के बदले की।

क्या होगी फिल्म की कहानी?

टीजर देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि सनी देओल और दिया मिर्जा के बच्चे की एक एक्सीडेंट में जान चली जाएगी। इस दुर्घटना का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि अक्षय खन्ना होंगे। लेकिन कोर्ट में जब पावर और सच के बीच जंग चल रही है तो यह बाजी कौन जीतेगा? इस सवाल का जवाब हमें जल्द ही मिलेगा। फिल्म के टीजर पर दर्शकों का रिएक्शन देखने लायक है। गदर-2 और जाट जैसी दमदार फिल्मों के बाद सनी देओल एक बार फिर जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बार ओटीटी पर।

Sunny Deol

