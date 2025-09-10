करिश्मा कपूर के संपर्क में थे संजय कपूर, कर रहे थे इस काम में उनकी मदद? सामने आई दोनों की चैट्स

Sunjay Kapur Karisma Kapoor: संजय कपूर और करिश्मा कपूर की व्हाट्सएप चैट्स सामने आई है जिसकी वजह से संजय कपूर की संपत्ति को लेकर चल रही कानूनी जंग में नया मोड़ आया है।

संजय कपूर की मौत के बाद उनकी विरासत को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में अब एक नया एंगल सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि संजय, अपनी एक्स-वाइफ करिश्मा कपूर और बच्चों को पुर्तगाल की नागरिकता दिलाने की कोशिश कर रहे थे। कोर्ट में पेश हुई व्हाट्सएप चैट्स और डॉक्युमेंट्स से साफ दिख रहा है कि तलाक के बाद भी करिश्मा और संजय के रिश्ते काफी पॉजिटिव थे।

करिश्मा और संजय की बातचीज न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, संजय ने करिश्मा को समझाया था कि अगर वे पुर्तगाल की नागरिकता लेती हैं तो उन्हें भारतीय पासपोर्ट छोड़ना होगा क्योंकि भारत ड्यूल सिटिजनशिप की इजाजत नहीं देता। अब ये चैट्स कोर्ट में अहम सबूत बन गई हैं और इन्हें इस बात से जोड़ा जा रहा है कि करिश्मा और संजय मिलकर भविष्य की योजनाएं बना रहे थे। इस खुलासे से संजय कपूर की संपत्ति को लेकर चल रही कानूनी जंग को नया मोड़ मिल गया है।