Sunjay Kapur Sister Mandira Makes Shocking Reveal Priya Sachdev Destroyed Karisma Kapoor Marriage संजय कपूर की मौत के बाद बहन ने प्रिया को लेकर किया शॉकिंग खुलासा, कहा- 'जब करिश्मा ने बेटी को जन्म दिया तब...', Bollywood Hindi News - Hindustan
संजय की मौत के बाद कपूर परिवार के झगड़े ने एक और मोड़ ले लिया है। संजय के परिवार में इस वक्त उनकी प्रॉपर्टी को लेकर काफी विवाद हो रहा है। वहीं अब संजय की बहन मंदिरा कपूर स्मिथ ने इस पर रिएक्ट किया है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 09:49 AM
बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर प्रोफेशनल लाइफ से कहीं ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। हाल ही में करिश्मा के एक्स हसबैंड और इंडस्ट्रियलिस्ट संजय कपूर की मौत हो गई है। संजय के अचानक निधन ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि फैंस को भी हैरान कर दिया था। संजय की मौत के बाद कपूर परिवार के झगड़े ने एक और मोड़ ले लिया है। संजय के परिवार में इस वक्त उनकी प्रॉपर्टी को लेकर काफी विवाद हो रहा है। वहीं अब संजय की बहन मंदिरा कपूर स्मिथ ने इस पर रिएक्ट किया है। यही नहीं उनकी बहन ने संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यही नहीं, उन्होंने संजय और करिश्मा कपूर के सैपरेशन को लेकर भी बात की।

किसी परिवार में आकर उसे बिगाड़ना गलत है

संजय कपूर की बहन मंदिरा कपूर स्मिथ ने हाल ही में पत्रकार विक्की लालवानी को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान प्रिया ने मंदिरा ने उस वक्त को याद किया जब उनके भाई की शादी टूटने लगी थी। मंदिरा ने ये भी बताया कि उन्हें प्रिया और संजय की बढ़ती नजदीकियों के बारे में भी पता था, लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। मंदिरा ने कहा, 'मैं उनके (प्रिया और संजय) बारे में तब से जानती थी जब वे उस फ्लाइट में मिले थे, और मैं इससे खुश नहीं थी। लोलो (करिश्मा) और मेरा भाई असल में अच्छी जगह पर थे। कियान का जन्म हुआ था। मेरा भाई अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा पजेसिव था।'

किसी के परिवार में आकर उसे बर्बाद कर देना गलत है

मंदिरा ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि किसी दूसरी महिला का उस महिला की परवाह न करना, जिसने अभी-अभी बच्चा पैदा किया है, गलत है। किसी के परिवार में आकर उसे बर्बाद कर देना गलत है... आप एक खुशहाल शादी को नहीं तोड़ते, या फिर जो कामयाब होने की कोशिश कर रही हो, उसे भी नहीं। जब आपका अभी-अभी दूसरा बच्चा हुआ हो, तो आप अलग हो जाते हैं। आप शादी को बर्बाद नहीं करते और लोलो इसकी हकदार नहीं थी।'

पापा को नहीं चाहते थे प्रिया-संजय की शादी हो

मंदिरा ने बताया कि उनके दिवंगत पिता समेत उनका पूरा परिवार संजय और प्रिया के रिश्ते के खिलाफ था। मंदिरा ने कहा, 'पिताजी प्रिया के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने कहा था वह (संजय कपूर) उससे कभी शादी नहीं कर सकते। मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता और उनके बच्चे नहीं हो सकते। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं अपने भाई से प्यार करती हूं, लेकिन मेरे लिए, लोलो के बच्चे थे। उसके पास सब कुछ था। उन्हें इसे ठीक कर देना चाहिए था।'

karisma kapoor

