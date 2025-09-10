Sunjay Kapur property Priya Sachdev says Karismas kids already received 1900 crore ‘1900 करोड़ कम नहीं?’ संजय कपूर की संपत्ति को लेकर प्रिया के वकील का करिश्मा के बच्चों पर सवाल, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSunjay Kapur property Priya Sachdev says Karismas kids already received 1900 crore

संजय कपूर की 30 हज़ार करोड़ की संपत्ति पर विवाद चल रहा है। प्रिया सचदेव के वकील ने दावा किया है कि करिश्मा के बच्चों को पहले ही 1900 करोड़ की संपत्ति सौंप दी गई है। कोर्ट की तरफ से प्रिया को 9 अक्टूबर पर जवाब देने की बात कही गई है।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 03:20 PM
बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों और उनके पिता संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव के बीच अब 30 हज़ार करोड़ की संपत्ति को लेकर विवाद छिड़ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियान का आरोप है कि प्रिया ने उनके पिता की वसीयत को फर्ज़ी तरीके से तैयार किया है ताकि पूरी संपत्ति पर खुद का दावा ठोक सकें। वहीं प्रिया सचदेव की ओर से पेश हुए वकीलों ने कोर्ट में बिल्कुल अलग तस्वीर रखी और दावा किया कि करिश्मा के बच्चों को पहले ही 1900 करोड़ रुपये की संपत्ति मिल चुकी है।

1900 करोड़ रुपए की संपत्ति

सुनवाई के दौरान प्रिया की ओर से कहा गया कि समायरा और कियान को ‘रानी कपूर ट्रस्ट’ से 1900 करोड़ रुपए की संपत्ति कुछ ही दिन पहले सौंपी गई है। प्रिया के वकील राजीव नायर ने तो यहां तक कह दिया, “मुझे नहीं पता आखिर कितना काफी है।” उनका कहना था कि जब आपको इतने बड़े पैमाने पर संपत्ति मिल चुकी है, तो फिर यह कहना कि हमें कुछ नहीं मिला, ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने कोर्ट से अपील की कि संजय कपूर की आत्मा के प्रति भी थोड़ी संवेदनशीलता रखी जानी चाहिए।

प्रिया को दिया गया निर्देश

वहीं, करिश्मा कपूर की बेटी समायरा और बेटे कियान की तरफ से वकील महेश जेठमलानी पेश हुए। करिश्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि जुलाई में हुई फैमिली मीटिंग में प्रिया ने 21 मार्च को लिखी कथित वसीयत पेश की, जबकि उनकी मंशा साफ तौर पर संपत्ति पर कब्ज़ा करना है। याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रिया की हरकतें साफ दिखाती हैं कि यह वसीयत फर्जी है। जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने प्रिया को निर्देश दिया है कि वे 9 अक्टूबर तक अपने जवाब दाखिल करें और संजय कपूर की सभी चल-अचल संपत्तियों की लिस्ट कोर्ट में पेश करें। अब अगली सुनवाई इसी तारीख को होगी।

डेथ

संजय कपूर का निधन इसी साल 12 जून को इंग्लैंड में पोलो मैच के दौरान हुआ था। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई, हालांकि इसे आधिकारिक तौर पर कभी पुष्टि नहीं की गई। दिल्ली में उनके अंतिम संस्कार के दौरान बेटे कियान ने मुखाग्नि दी थी।

