सुनीता आहूजा पहुंची फैमिली कोर्ट, गुस्से में नजर आए गोविंदा के बेटे यश
Govinda Sunita Ahuja Controversy: गोविंदा और सुनीता आहूजा की तलाक की अफवाहों के बीच बुधवार को सुनीता फैमिली कोर्ट से बाहर निकलती नजर आईं। इस वक्त उनके साथ उनके बेटे यश भी दिखे।
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा आज यानी 19 अगस्त के दिन फैमिली कोर्ट के बाहर स्पॉट हुईं। सामने आए वीडियो में सुनीता के साथ उनके बेटे यश भी कोर्ट से बाहर निकलते दिख रहे हैं। जब पपराजी ने सुनीता से कोर्ट आने का कारण पूछा तब उन्होंने कहा, ‘बर्थडे मनाने आए थे।’ वहीं यश गुस्से में अपनी मां को घर ले जाते दिखे।
सुनीता आहूजा ने गोविंदा पर लगाया था इल्जाम
हाल ही में गोविंदा अपनी फिल्म ‘रूपा’ के प्रमोशन के दौरान एयरपोर्ट पर अपनी एक्ट्रेस रानी स्वर्णकार के साथ स्पॉट हुए थे। उसी दिन जब पपराजी ने सुनीता से गोविंदा की आने वाली फिल्म के बारे में पूछा था तब उन्होंने कहा था, ‘बेटी की उम्र की लड़की को ले-लेकर घूम रहा है... शर्म तो आनी चाहिए थोड़ी इसको। कुछ स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, तो कम से कम कपड़े तो ढंग के पहनो! हम लोगों को देखो, हम किस स्टाइल में चलते हैं।'
खुद क्या कांड कर रहा है - सुनीता आहूजा
सुनीता ने आगे कहा था, 'गोविंदा कहता है कि मैं नाम कमाने के लिए उसे बदनाम कर रही हूं। उसे खुद देखना चाहिए कि वह खुद क्या कांड कर रहा है। शर्म उसे आनी चाहिए, मुझे नहीं!’
गोविंदा का पलटवार
सुनीता के इस बयान के बाद गोविंदा ने भी एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो में एक्टर ने कहा था, ‘सुनीता जी आप बहुत ज्यादा मां-बहन की गालियां देने लगी हैं। ईश्वर से आप मनानिए कि अगर आपसे लोग प्रेरित हो गए तो आप आपका आइना देखेंगी। आप जिस तरह से व्यवहार करेंगी, युवा उसे फॉलो करेंगे। कहीं आपके साथ ही लोग मां-बहन की गालियां देना शुरू कर दें तो बहुत लज्जित हो जाएंगे हम सब। मत करिए ये सब। बहुत सस्ता कर दिया है मां-बहन का नाम। आप से ये उम्मीद नहीं थी।’
मुझे बदनाम कर रही हैं आप - गोविंदा
गोविंदा ने आगे कहा था, ‘मैंने फिल्म शुरू की है। आप एक भी कसर नहीं छोड़ रही हैं कि मैं लोगों के दिल से उतर जाऊं, बदनाम हो जाऊं या कुछ ऐसा हो जाए की मेरा बिजनेस ना हो। किसी गरीब परिवार के लोग जिस वक्त फिल्म लाइन में आया जाया करते हैं, उसे इस कदर लज्जित या बदनाम ना कीजिए कि वो भाग जाएं, वो डर जाएं। आप में क्षमता है, आप में ताकत है, शोहरत-इज्जत-दौलत सब मिली हुई ऊपर वाले ने दी है।इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास नहीं है उसे आप जलील करें। ये शोभा नहीं देता है।’
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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खासियत और हुनर (Expertise)
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