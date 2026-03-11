Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सुनीता आहूजा से कभी नहीं मिलीं गोविंदा की फिजियोथेरेपिस्ट, बोलीं- एक्टर बहुत दर्द में हैं

Mar 11, 2026 11:50 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share

Govinda: सुनीता आहूजा, गोविंदा को गोली लगने के बाद हुई फिजियोथेरेपी सेशन में कभी नहीं गईं। ये बात गोविंदा की फिजियोथेरेपिस्ट डॉ सुरभि धनवाला ने बताई है।

सुनीता आहूजा से कभी नहीं मिलीं गोविंदा की फिजियोथेरेपिस्ट, बोलीं- एक्टर बहुत दर्द में हैं

गोविंदा के फिजियोथेरेपिस्ट ने एक्टर की पर्सनल लाइफ के बारे में बता की है। दरअसल, साल 2024 में गोविंद ने गलती से अपनी लाइसेंस वाली बंदूक से अपने पैर में गोली मार ली थी। एक्टर को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया था और इलाज के बाद उनकी फिजियोथेरेपी करवाई गई थी। अब उनके फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. सुरभि धनवाला ने उस समय को याद किया है जब गोविंदा उनके पास फिजियोथेरेपी के लिए आते थे।

रियल लाइफ में कैसे हैं गोविंदा?

डॉ. सुरभि धनवाला ने गलट्टा इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘जब गोविंदा ने गलती से अपने पैर में गोली मार ली थी तब मैंने उन्हें थेरेपी दी थी। उनकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं उनसे एक्सीडेंट से पहले और उसके बाद भी मिली हूं। वह बहुत डिसिप्लिन्ड हैं। वह सुबह जल्दी उठते हैं, योगा करते हैं और एक रूटीन बनाए रखते हैं। वह मेरे लिए बड़े भाई जैसे हैं।’

ये भी पढ़ें:गोविंदा और सुनीता के तलाक की अफवाहों पर बेटी टीना बोलीं- पिछले 2 साल हमारे...

'सुनीता से कभी नहीं मिली' - डॉ

एक्टर की पर्सनल लाइफ और चल रही तलाक की अफवाहों के बारे में बात करते हुए सुरभि ने कहा, 'मैं गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा से कभी नहीं मिली। वह फिजियोथेरेपी सेशन के दौरान नहीं आती थीं। गोविंदा फाइटर हैं और मुझे यकीन है कि वह अपनी पर्सनल लाइफ की दिक्कतों को भी ठीक कर लेंगे।'

डॉ. सुरभि ने आगे क्या कहा?

डॉ. सुरभि ने आगे कहा, 'वह दर्द में हैं, लेकिन उनकी ताकत मेडिटेशन में है। वह घंटों मेडिटेशन करते हैं। वह बहुत स्पिरिचुअल और भगवान से डरने वालों में से हैं। वह अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानते हैं।'

ये भी पढ़ें:नीलम कोठारी को क्या प्यार करते थे गोविंदा? सालों बाद एक्टर बोले- ऐसा लगता था…

सुनीता के आरोप और गोविंदा का जवाब

सुनीता आहूजा ने गोविंदा पर मराठी एक्ट्रेस के साथ अफेयर होने का आरोप लगाया था। जब गोविंदा से इसके बारे में सवाल पूछे गए तब उन्होंने सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट में कहा, 'मुझे लगता है कि जब कोई अपना दर्द सबके सामने दिखाना शुरू करता है और फिर भी उसके चेहरे पर एक खास चमक होती है, तो आपको लगता है कि कहीं उसकी नजरें सच्चाई से हट तो नहीं रही हैं। कभी-कभी, लोग बहुत ईमानदार लग सकते हैं, लेकिन उनकी वफादारी कहीं और होती है। ऐसी बातें करके, मैं किसी को शर्मिंदा कर सकता हूं और मैं ऐसा करने वाला इंसान नहीं हूं।'

टीना आहूजा ने तलाक की अफवाहों पर किया रिएक्ट

टीना आहूजा ने सुनीता के व्लॉग में सुनीता और गोविंदा के तलाक पर रिएक्ट करते हुए कहा, 'दो साल अच्छे नहीं रहे। उथल-पुथल रही है।' वहीं सुनीता ने आगे कहा, ‘सब कुछ लिमिट में होना चाहिए। मैंने अपने सभी फर्ज निभाए हैं, लेकिन इस समय मैंने अपने लिए जीना शुरू कर दिया है। मैं इससे ज्यादा का हकदार हूं। अब मैं अपनी जिंदगी किंग-साइज जिऊंगी।’

ये भी पढ़ें:गोविंदा ने छोटे शोज में डांस करने पर तोड़ी चुप्पी, बोले- मैंने कभी काम के बीच…
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

और पढ़ें
Govinda Sunita Ahuja

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।