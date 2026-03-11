सुनीता आहूजा से कभी नहीं मिलीं गोविंदा की फिजियोथेरेपिस्ट, बोलीं- एक्टर बहुत दर्द में हैं
Govinda: सुनीता आहूजा, गोविंदा को गोली लगने के बाद हुई फिजियोथेरेपी सेशन में कभी नहीं गईं। ये बात गोविंदा की फिजियोथेरेपिस्ट डॉ सुरभि धनवाला ने बताई है।
गोविंदा के फिजियोथेरेपिस्ट ने एक्टर की पर्सनल लाइफ के बारे में बता की है। दरअसल, साल 2024 में गोविंद ने गलती से अपनी लाइसेंस वाली बंदूक से अपने पैर में गोली मार ली थी। एक्टर को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया था और इलाज के बाद उनकी फिजियोथेरेपी करवाई गई थी। अब उनके फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. सुरभि धनवाला ने उस समय को याद किया है जब गोविंदा उनके पास फिजियोथेरेपी के लिए आते थे।
रियल लाइफ में कैसे हैं गोविंदा?
डॉ. सुरभि धनवाला ने गलट्टा इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘जब गोविंदा ने गलती से अपने पैर में गोली मार ली थी तब मैंने उन्हें थेरेपी दी थी। उनकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं उनसे एक्सीडेंट से पहले और उसके बाद भी मिली हूं। वह बहुत डिसिप्लिन्ड हैं। वह सुबह जल्दी उठते हैं, योगा करते हैं और एक रूटीन बनाए रखते हैं। वह मेरे लिए बड़े भाई जैसे हैं।’
'सुनीता से कभी नहीं मिली' - डॉ
एक्टर की पर्सनल लाइफ और चल रही तलाक की अफवाहों के बारे में बात करते हुए सुरभि ने कहा, 'मैं गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा से कभी नहीं मिली। वह फिजियोथेरेपी सेशन के दौरान नहीं आती थीं। गोविंदा फाइटर हैं और मुझे यकीन है कि वह अपनी पर्सनल लाइफ की दिक्कतों को भी ठीक कर लेंगे।'
डॉ. सुरभि ने आगे क्या कहा?
डॉ. सुरभि ने आगे कहा, 'वह दर्द में हैं, लेकिन उनकी ताकत मेडिटेशन में है। वह घंटों मेडिटेशन करते हैं। वह बहुत स्पिरिचुअल और भगवान से डरने वालों में से हैं। वह अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानते हैं।'
सुनीता के आरोप और गोविंदा का जवाब
सुनीता आहूजा ने गोविंदा पर मराठी एक्ट्रेस के साथ अफेयर होने का आरोप लगाया था। जब गोविंदा से इसके बारे में सवाल पूछे गए तब उन्होंने सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट में कहा, 'मुझे लगता है कि जब कोई अपना दर्द सबके सामने दिखाना शुरू करता है और फिर भी उसके चेहरे पर एक खास चमक होती है, तो आपको लगता है कि कहीं उसकी नजरें सच्चाई से हट तो नहीं रही हैं। कभी-कभी, लोग बहुत ईमानदार लग सकते हैं, लेकिन उनकी वफादारी कहीं और होती है। ऐसी बातें करके, मैं किसी को शर्मिंदा कर सकता हूं और मैं ऐसा करने वाला इंसान नहीं हूं।'
टीना आहूजा ने तलाक की अफवाहों पर किया रिएक्ट
टीना आहूजा ने सुनीता के व्लॉग में सुनीता और गोविंदा के तलाक पर रिएक्ट करते हुए कहा, 'दो साल अच्छे नहीं रहे। उथल-पुथल रही है।' वहीं सुनीता ने आगे कहा, ‘सब कुछ लिमिट में होना चाहिए। मैंने अपने सभी फर्ज निभाए हैं, लेकिन इस समय मैंने अपने लिए जीना शुरू कर दिया है। मैं इससे ज्यादा का हकदार हूं। अब मैं अपनी जिंदगी किंग-साइज जिऊंगी।’
