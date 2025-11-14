सुनीता आहूजा का बयान सुन फैंस को लगा झटका, लोग बोले- आप और गोविंदा बात नहीं करते हैं क्या?

संक्षेप: Sunita Ahuja Vlog: सुनीता आहूजा ने नया व्लॉग शेयर किया है। उन्होंने अपने व्लॉग में गोविंदा के बारे में बात की। उन्होंने गोविंदा की अपकमिंग फिल्म का नाम रिवील किया और बताया कि अब वह ठीक हैं।

सुनीता आहूजा के बयान ने एक बार फिर उनके और गोविंदा के तलाक की अफवाहों को हवा दे दी है। दरअसल, जब हर कोई बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा के लिए परेशान थे तब अचानक से गोविंदा के अस्पताल में भर्ती होने की खबरें आने लगी थीं। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद गोविंदा ने मीडिया से बात की थी और अपने फैंस को बताया था कि वह ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से बेहोश हो गए थे। किंतु अब वह ठीक हैं।

क्या बोलीं सुनीता आहूजा? ऐसे में फैंस गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा से पूछने लगे कि अब गोविंदा की हालत कैसी है। अपने व्लॉग में फैंस के सवालों का जवाब देते वक्त सुनीता आहूजा ने कहा, “गोविंदा पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वह अपनी नई फिल्म ‘दुनियादारी’ की तैयारी के लिए वर्कआउट कर रहे थे, तभी वह बेहोश हो गए।”

‘चिंता मत करो’ उन्होंने आगे कहा, “मैं अभी-अभी लौटी हूं और एक गोविंदा का एक इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने बताया कि ज्यादा एक्सरसाइज करने के कारण उन्हें थकान हो गई थी, लेकिन अब वह ठीक हैं। चिंता मत करो।”