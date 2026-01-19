Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडsunita ahuja says she is not just govinda s wife, given jaya bachchan s example
भूल गई हूं गोविंदा की पत्नी हूं…इस उम्र में पहचान बना रही हैं सुनीता आहूजा, जया बच्चन का दिया उदाहरण

भूल गई हूं गोविंदा की पत्नी हूं…इस उम्र में पहचान बना रही हैं सुनीता आहूजा, जया बच्चन का दिया उदाहरण

संक्षेप:

सुनीता आहूजा ने हाल में कहा कि वो 55 साल की उम्र में अपनी पहचान बना रही हैं। उन्हें लोग गोविंदा के नहीं खुद के नाम से पहचान रहे हैं। सुनीता ने जया बच्चन के संसद में बोले गए शब्दों का उदाहरण दिया जब एक्ट्रेस जी जया अमिताभ बच्चन के नाम से पुकारा गया था और वो भड़क गई थीं।

Jan 19, 2026 06:58 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर हैं। सुनीता पिछले कुछ सालों से मीडिया में बनी हुई हैं। उन्हें कई इंटरव्यूज में पति गोविंदा और उनकी जिंदगी के बारे में बात करते सुना गया है। अब हाल में सुनीता ने बताया कि वो 55 साल की उम्र में अपनी पहचान बना रही हैं। अब लोग उन्हें सुनीता आहूजा के नाम से जानते हैं। सुनीता ने जया बच्चन के संसद में कही गई उस बात का उदाहरण दिया जब किसी ने एक्ट्रेस को जया अमिताभ बच्चन कहकर पुकारा था। इस नाम से जया बच्चन भड़क गई थीं। सुनीता भी खुद का नाम बनाना चाहती हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

55 साल की उम्र में बना रही हैं पहचान

हाल में मिस मालिनी के साथ बातचीत में सुनीता ने कहा, 'आज मेरे नसीब ने 55 के साल में नाम, इज्जत, शोहरत कामना थी मुझे, गोविंदा की पत्नी होने के नाते नहीं बल्कि सुनीता आहूजा के नाते पहचाने। गोविंदा की पत्नी तो हूं सबको पता है। व्यक्तिगत रूप से जो मैंने अपना नाम कमाया है ना, जैसे मैं आज भी जाती हूं लोग मुझे सुनीता आहूजा के नाम से जानते हैं। यहां तक ​​की मैं भूल गई हूं कि मैं गोविंदा की पत्नी हूं! पति तो है लेकिन अपनी भी तो पहचान होनी चाहिए ना’।

ये भी पढ़ें:नरगिस दत्त की ‘मदर इंडिया’ थी रीमेक, ओरिजिनल फिल्म में गोविंदा के पिता थे हीरो
ये भी पढ़ें:इस मशहूर घराने से ताल्लुक रखते हैं गोविंदा, नाना ने उस्तादों को सिखाया संगीत
गोविंदा सुनीता तलाक

जया बच्चन का दिया उदाहरण

आगे सुनीता ने कहा, ‘जैसे जया जी ने संसद में एक बार बोला था, जब उनको बुलाया गया था 'जया अमिताभ बच्चन'। लेकिन वह जया भादुड़ी हैं! प्लीज उनको सब पता है! वो एक लीजेंड हैं। अमित जी तो हैं ही उनके पास, लेकिन अपनी भी तो पहचान होनी चाहिए ना भाई’। दरअसल, संसद में एक बार जया बच्चन को उनके पति अमिताभ बच्चन के नाम से जोड़कर पुकारा गया था। इस बात पर एक्ट्रेस भड़क गई थीं। जया ने साफ शब्दों में कहा था कि वो जया अमिताभ बच्चन नहीं, जया भादुड़ी हैं।

ये भी पढ़ें:गोविंदा के मामा ने इसलिए कर लिया था सुसाइड, सुनीता की बहन से की थी शादी
ये भी पढ़ें:कोटा की महारानी थी इस बॉलीवुड विलेन की पत्नी, ये हैं पॉपुलर विलेन की पत्नियां

पहचान बना रही हैं सुनीता

दूसरी तरफ सुनीता आहूजा अपनी पहचान बनाने में लगी हैं। उन्हें कई इंटरव्यूज में देखा गया है। सुनीता ने हाल में पति गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर बात की थी। हालांकि, गोविंदा ने इस पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा है कि उनकी पत्नी किसी साजिश का शिकार हुई हैं।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Jaya Bachchan Sunita Ahuja Govinda अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।