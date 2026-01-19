भूल गई हूं गोविंदा की पत्नी हूं…इस उम्र में पहचान बना रही हैं सुनीता आहूजा, जया बच्चन का दिया उदाहरण

संक्षेप: सुनीता आहूजा ने हाल में कहा कि वो 55 साल की उम्र में अपनी पहचान बना रही हैं। उन्हें लोग गोविंदा के नहीं खुद के नाम से पहचान रहे हैं। सुनीता ने जया बच्चन के संसद में बोले गए शब्दों का उदाहरण दिया जब एक्ट्रेस जी जया अमिताभ बच्चन के नाम से पुकारा गया था और वो भड़क गई थीं।

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर हैं। सुनीता पिछले कुछ सालों से मीडिया में बनी हुई हैं। उन्हें कई इंटरव्यूज में पति गोविंदा और उनकी जिंदगी के बारे में बात करते सुना गया है। अब हाल में सुनीता ने बताया कि वो 55 साल की उम्र में अपनी पहचान बना रही हैं। अब लोग उन्हें सुनीता आहूजा के नाम से जानते हैं। सुनीता ने जया बच्चन के संसद में कही गई उस बात का उदाहरण दिया जब किसी ने एक्ट्रेस को जया अमिताभ बच्चन कहकर पुकारा था। इस नाम से जया बच्चन भड़क गई थीं। सुनीता भी खुद का नाम बनाना चाहती हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

55 साल की उम्र में बना रही हैं पहचान हाल में मिस मालिनी के साथ बातचीत में सुनीता ने कहा, 'आज मेरे नसीब ने 55 के साल में नाम, इज्जत, शोहरत कामना थी मुझे, गोविंदा की पत्नी होने के नाते नहीं बल्कि सुनीता आहूजा के नाते पहचाने। गोविंदा की पत्नी तो हूं सबको पता है। व्यक्तिगत रूप से जो मैंने अपना नाम कमाया है ना, जैसे मैं आज भी जाती हूं लोग मुझे सुनीता आहूजा के नाम से जानते हैं। यहां तक ​​की मैं भूल गई हूं कि मैं गोविंदा की पत्नी हूं! पति तो है लेकिन अपनी भी तो पहचान होनी चाहिए ना’।

जया बच्चन का दिया उदाहरण आगे सुनीता ने कहा, ‘जैसे जया जी ने संसद में एक बार बोला था, जब उनको बुलाया गया था 'जया अमिताभ बच्चन'। लेकिन वह जया भादुड़ी हैं! प्लीज उनको सब पता है! वो एक लीजेंड हैं। अमित जी तो हैं ही उनके पास, लेकिन अपनी भी तो पहचान होनी चाहिए ना भाई’। दरअसल, संसद में एक बार जया बच्चन को उनके पति अमिताभ बच्चन के नाम से जोड़कर पुकारा गया था। इस बात पर एक्ट्रेस भड़क गई थीं। जया ने साफ शब्दों में कहा था कि वो जया अमिताभ बच्चन नहीं, जया भादुड़ी हैं।