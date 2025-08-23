तलाक की खबरों के बीच वायरल हुआ सुनीता का नया इंटरव्यू, कहा-गोविंदा को मेरे जितना कोई प्यार नहीं कर सकता...

बीते दिनों खबर सामने आई है कि सुनीता ने 5 दिसंबर, 2024 को बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी थी। इस खबर ने गोविंदा और सुनीता के फैंस को काफी तगड़ा झटका दिया है। इसी बीच अब सुनीता का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है।

गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के तलाक की खबरें एक बार फिर सुर्खियों में छा गईं। इस जोड़े ने पहले जहां तलाक की खबरों को अफवाह बताते हुए जहां इसके खारिज किया था। वहीं, बीते दिनों खबर सामने आई है कि सुनीता ने 5 दिसंबर, 2024 को बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी थी। इस खबर ने गोविंदा और सुनीता के फैंस को काफी तगड़ा झटका दिया है। इसी बीच अब सुनीता का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने पति के बारे में प्यार से बात की है और कहा है कि गोविंदा को उनके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता।

मेरे जितना गोविंदा को कोई प्यार कर ही नहीं सकता दरअसल, सुनीता आहूजा ने हाल ही में ईट ट्रैवल रिपीट को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान सुनीता, शादी के 38 साल बाद गोविंदा के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात करती नजर आईं। सुनीता आहूजा ने कहा, 'उसको भूख कब लगती है मुझे ये भी पता है। कि अभी इसको कोक कब चाहिए मुझे ये भी पता है। उनको एसिडिटी कब हो रही है मुझे ये भी पता है। मेरे जितना गोविंदा को कोई नहीं जानेगा। और कभी जिंदगी में नहीं जानेगा कोई। क्योंकि अंदर से प्यार करती हूं ना उसको। जितना भी कोई करले प्यार, लेकिन मेरा अंदर का प्यार है, मेरे जैसा गोविंदा को कोई नहीं प्यार कर सकता है।'

हाथ जोड़कर कहा-वापस आ जा ची-ची जब सुनीता से पूछा गया कि उन्हें 90s का या 2000 के दशक का गोविंदा पसंद है? इस पर सुनीता ने जवाब दिया, '90 के दशक का। मुझे वही गोविंदा पसंद हैं। पुराना गोविंदा।' सुनीता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, 'वापस आजा गोविंदा तू यार। मेरा ची-ची तू आजा वापस ची-ची, आजा मेरे पास ची-ची।'