Sunita Ahuja says no one can love Govinda like her amid divorce rumours Said Purana Govinda waapas aaja तलाक की खबरों के बीच वायरल हुआ सुनीता का नया इंटरव्यू, कहा-गोविंदा को मेरे जितना कोई प्यार नहीं कर सकता..., Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSunita Ahuja says no one can love Govinda like her amid divorce rumours Said Purana Govinda waapas aaja

तलाक की खबरों के बीच वायरल हुआ सुनीता का नया इंटरव्यू, कहा-गोविंदा को मेरे जितना कोई प्यार नहीं कर सकता...

बीते दिनों खबर सामने आई है कि सुनीता ने 5 दिसंबर, 2024 को बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी थी। इस खबर ने गोविंदा और सुनीता के फैंस को काफी तगड़ा झटका दिया है। इसी बीच अब सुनीता का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 07:06 AM
share Share
Follow Us on
तलाक की खबरों के बीच वायरल हुआ सुनीता का नया इंटरव्यू, कहा-गोविंदा को मेरे जितना कोई प्यार नहीं कर सकता...

गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के तलाक की खबरें एक बार फिर सुर्खियों में छा गईं। इस जोड़े ने पहले जहां तलाक की खबरों को अफवाह बताते हुए जहां इसके खारिज किया था। वहीं, बीते दिनों खबर सामने आई है कि सुनीता ने 5 दिसंबर, 2024 को बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी थी। इस खबर ने गोविंदा और सुनीता के फैंस को काफी तगड़ा झटका दिया है। इसी बीच अब सुनीता का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने पति के बारे में प्यार से बात की है और कहा है कि गोविंदा को उनके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता।

मेरे जितना गोविंदा को कोई प्यार कर ही नहीं सकता

दरअसल, सुनीता आहूजा ने हाल ही में ईट ट्रैवल रिपीट को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान सुनीता, शादी के 38 साल बाद गोविंदा के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात करती नजर आईं। सुनीता आहूजा ने कहा, 'उसको भूख कब लगती है मुझे ये भी पता है। कि अभी इसको कोक कब चाहिए मुझे ये भी पता है। उनको एसिडिटी कब हो रही है मुझे ये भी पता है। मेरे जितना गोविंदा को कोई नहीं जानेगा। और कभी जिंदगी में नहीं जानेगा कोई। क्योंकि अंदर से प्यार करती हूं ना उसको। जितना भी कोई करले प्यार, लेकिन मेरा अंदर का प्यार है, मेरे जैसा गोविंदा को कोई नहीं प्यार कर सकता है।'

हाथ जोड़कर कहा-वापस आ जा ची-ची

जब सुनीता से पूछा गया कि उन्हें 90s का या 2000 के दशक का गोविंदा पसंद है? इस पर सुनीता ने जवाब दिया, '90 के दशक का। मुझे वही गोविंदा पसंद हैं। पुराना गोविंदा।' सुनीता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, 'वापस आजा गोविंदा तू यार। मेरा ची-ची तू आजा वापस ची-ची, आजा मेरे पास ची-ची।'

अफेयर की चर्चा

हाउटरफ्लाई की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, सुनीता आहूजा ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 (1) (i), (ia), (ib) के तहत तलाक के लिए अर्जी दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सुनीता समय की पाबंद हैं और अदालत में पेश हो रही हैं, जबकि गोविंदा गायब हैं। यह भी कहा गया है कि गोविंदा की एक 30 वर्षीय मराठी अभिनेत्री के साथ बढ़ती नजदीकियां कथित तौर पर उनके कथित अलगाव का कारण हैं। हालांकि कुछ भी ऑफिशियल नहीं है।

Govinda

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।