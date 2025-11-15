गोविंदा नहीं बॉलीवुड का ये सुपरस्टार है सुनीता का बचपन का प्यार, कहा- 'उनके लिए में फूट-फूटकर रोई और...'

संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा, इन दिनों लगातार खबरों में छाई हुई हैं। बीते महीने सुनीता ने अपना यूट्यूब इस महीने की शुरुआत में, अभिनेता गोविंदा ने अपनी पत्नी सुनीता ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिसमें वो अपनी निजी और गोविंदा संग रिश्ते को लेकर बात करती और रोती नजर आईं।

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के परिवार और फैंस के लिए बेहद मुश्किलों भरा रहा है। 89 वर्षीय अभिनेता की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी बीच एक्टर के निधन की कई झूठी अफवाहें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं। हालांकि, परिवार की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया गया कि वो ठीक हैं और रिकवर कर रहे हैं। इसके बाद धर्मेंद्र को 12 नवंबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वहीं, दूसरी तरफ धर्मेंद्र की तबीयत के बारे में सुनकर बॉलीवुड के इस सुपरस्टार को पत्नी फूट-फूटकर रोने लगीं। आइए जानते हैं कौन हैं वो?

इस सुपरस्टार की पत्नी के क्रेश हैं धर्मेंद्र हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, बल्कि गोविंदा हैं। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने अपने लेटेस्ट यूट्यूब व्लॉग में गोविंदा का हेल्थ अपडेट फैंस के साथ शेयर किया। इसके साथ ही सुनीता ने बताया कि सुपरस्टार धर्मेंद्र के अस्पताल में एडमिट होने से उन पर कैसा असर पड़ा। यही नहीं धर्मेंद्र को सुनीता ने अपना बचपन का क्रश भी बताया।

मैं इतना रोई हूं एक फैन ने सुनीता आहूजा से धर्मेंद्र से जुड़ी एक खास याद के बारे में पूछा। इस पर सुनीता ने कहा, 'जब उन्हें पता चला कि धर्मेंद्र ICU में एडमिट हैं तो वो पूरी तरह से टूट गई थीं। उन्होंने ये भी बताया कि वो धर्मेंद्र उनके बचपन के क्रश हैं।' सुनीता ने आगे कहा, 'ओह माय गॉड, वो तो मेरी जान हैं। धरम जी। उनके साथ मैं शो किया था। हम दोनों ने डांस भी किया था। मेरे बचपन का क्रश हैं। और मुझे इतने पसंद हैं कि मैं जब वापस आई हूं दुबई से और उधर जब मुझे खबर मिला कि वो आईसीयू में हैं तो आप विश्वास नहीं करोगे। मैं इवेंट में जा रही थी। मैं इतना रोई हूं। मेरी बेटी का फोन आया, मैं इतना रोई की मेरी हालत खराब हो गई।'