Sunita Ahuja Reveals Dharmendra Her Teenage Crush She Married Govinda Because Of Sholay Actor Amid Divorce Reports बॉलीवुड की इस हैंडसम एक्टर पर था सुनीता को 'क्रश', कहा- उनकी वजह से मैंने गोविंदा से शादी की क्योंकि..., Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSunita Ahuja Reveals Dharmendra Her Teenage Crush She Married Govinda Because Of Sholay Actor Amid Divorce Reports

बॉलीवुड की इस हैंडसम एक्टर पर था सुनीता को 'क्रश', कहा- उनकी वजह से मैंने गोविंदा से शादी की क्योंकि...

बीते दिनों खबर सामने आई है कि सुनीता ने 5 दिसंबर, 2024 को बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी थी। तलाक की खबरों के बीच अपने एक हालिया इंटरव्यू में, सुनीता ने स्वीकार किया कि उन्हें बॉलीवुड के एक हैंडसम एक्टर पर क्रश था और उसी की वजह से गोविंदा से शादी की।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 11:32 AM
share Share
Follow Us on
बॉलीवुड की इस हैंडसम एक्टर पर था सुनीता को 'क्रश', कहा- उनकी वजह से मैंने गोविंदा से शादी की क्योंकि...

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा इस वक्त अपने तलाक की खबरें को लेकर फिर से सुर्खियों में हैं। इस जोड़े ने पहले जहां तलाक की खबरों को अफवाह बताते हुए जहां इसके खारिज किया था। वहीं, बीते दिनों खबर सामने आई है कि सुनीता ने 5 दिसंबर, 2024 को बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी थी। इस खबर ने गोविंदा और सुनीता के फैंस को काफी तगड़ा झटका दिया है। तलाक की खबरों के बीच अपने एक हालिया इंटरव्यू में, सुनीता ने स्वीकार किया कि उन्हें बॉलीवुड के एक हैंडसम एक्टर पर क्रश था और उसी की वजह से गोविंदा से शादी की। इसका नाम सुनकर आपको भी झटका लगेगा।

गोविंदा से पहले इस एक्टर को पसंद करती थीं सुनीता

सुनीता आहूजा ने हाल ही में ईट ट्रैवल रिपीट को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान जब सुनीता से उनके टीनएज क्रश के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने फट से इस एक्टर का नाम लिया। ये कोई और नहीं बल्कि दिग्गज एक्टर "धरम जी" यानी धर्मेंद्र हैं। सुनीता ने कहा, 'मुझे बाकी पसंद नहीं कोई भी, लेकिन अब मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद हैं। मुझे वह पसंद हैं, वह एक सज्जन व्यक्ति हैं। लेकिन जब मैं टीनएज में थी, तो मुझे सिर्फ धरम जी पसंद थे। मैंने गोविंदा से शादी ही इसलिए की क्योंकि वह धरम जी जैसे दिखते हैं। दोनों पंजाबी हैं।'

धर्मेंद्र के सामने कबूल की उन पर क्रश वाली बात

सुनीता ने इसी इंटरव्यू में बताया कि एक बार गोविंदा को फिल्म 'सैंडविच' में धर्मेंद्र से प्रेरित रोल किया था। इसमें गोविंदा की एक्टिंग ने उन्हें धर्मेंद्र की याद दिलाती थी। सुनीता ने बताया कि उन्होंने खुद धर्मेंद्र से भी यह बात कबूल की थी, 'मैंने एक बार धरम जी से कहा था कि मैंने शादी इसलिए की थी क्योंकि ये थोड़ा-थोड़ा आपको जैसा दिखता था।' बता दें कि सुनीता ने हाल ही में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जिस पर अपने हाउस हेल्पर के साथ व्लॉगिंग कर रही हैं।

Govinda Dharmendra Deol

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।