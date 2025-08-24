बॉलीवुड की इस हैंडसम एक्टर पर था सुनीता को 'क्रश', कहा- उनकी वजह से मैंने गोविंदा से शादी की क्योंकि...

बीते दिनों खबर सामने आई है कि सुनीता ने 5 दिसंबर, 2024 को बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी थी। तलाक की खबरों के बीच अपने एक हालिया इंटरव्यू में, सुनीता ने स्वीकार किया कि उन्हें बॉलीवुड के एक हैंडसम एक्टर पर क्रश था और उसी की वजह से गोविंदा से शादी की।

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा इस वक्त अपने तलाक की खबरें को लेकर फिर से सुर्खियों में हैं। इस जोड़े ने पहले जहां तलाक की खबरों को अफवाह बताते हुए जहां इसके खारिज किया था। वहीं, बीते दिनों खबर सामने आई है कि सुनीता ने 5 दिसंबर, 2024 को बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी थी। इस खबर ने गोविंदा और सुनीता के फैंस को काफी तगड़ा झटका दिया है। तलाक की खबरों के बीच अपने एक हालिया इंटरव्यू में, सुनीता ने स्वीकार किया कि उन्हें बॉलीवुड के एक हैंडसम एक्टर पर क्रश था और उसी की वजह से गोविंदा से शादी की। इसका नाम सुनकर आपको भी झटका लगेगा।

गोविंदा से पहले इस एक्टर को पसंद करती थीं सुनीता सुनीता आहूजा ने हाल ही में ईट ट्रैवल रिपीट को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान जब सुनीता से उनके टीनएज क्रश के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने फट से इस एक्टर का नाम लिया। ये कोई और नहीं बल्कि दिग्गज एक्टर "धरम जी" यानी धर्मेंद्र हैं। सुनीता ने कहा, 'मुझे बाकी पसंद नहीं कोई भी, लेकिन अब मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद हैं। मुझे वह पसंद हैं, वह एक सज्जन व्यक्ति हैं। लेकिन जब मैं टीनएज में थी, तो मुझे सिर्फ धरम जी पसंद थे। मैंने गोविंदा से शादी ही इसलिए की क्योंकि वह धरम जी जैसे दिखते हैं। दोनों पंजाबी हैं।'