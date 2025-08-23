तलाक की खबरों के बीच अब सुनीता ने बताया क्यों की थी गोविंदा से शादी, बोलीं- वजह जान होंगे हैरान

गोविंदा और सुनीता की शादी को कई साल हो गए हैं। लेकिन अब सालों बाद सुनीता ने बताया कि उन्होंने एक्टर से शादी क्यों की थी। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसके पीछे की वजह कोई दूसरा एक्टर है।

गोविंदा और सुनीता के तलाक की खबरों के बीच एक्टर की पत्नी का एक नया इंटरव्यू सामने आया है जहां उन्होंने एक्टर को लेकर खुलकर बात की है। दिलचस्प बात यह है कि इस इंटरव्यू में उन्होंने सिर्फ गोविंदा की तारीफ की है और दोनों के बीच सब अच्छा बताया है। हालांकि यह इंटरव्यू तलाक की खबरों से पहले का है जो अब रिलीज हुआ है। अब इस इंटरव्यू की बात करें तो इस दौरान सुनीता ने बताया कि उन्होंने गोविंदा से क्यों शादी की है।

क्यों की थी शादी सुनीता ने ईट ट्रैवर रिलीट में कहा कि उन्होंने गोविंदा से इसलिए शादी की क्योंकि उनमें सुनीता को धर्मेंद्र की झलक दिखती है। सुनीता ने कहा, 'मुझे बाकी कोई पसंद नहीं, लेकिन अब मुझे शाहरुख खान पसंद हैं। वह जेंटलमैन हैं। लेकिन जब मैं टीनेजर थी तब मुझे धरम जी अच्छे लगते थे। मैंने गोविंदा से शादी भी इसलिए की क्योंकि वह धरम जी जैसे लगते थे। दोनों पंजाबी हैं।'

धर्मेंद्र को बताया था सुनीता ने आगे बताया कि गोविंदा ने एक बार ऐसा किरदार भी निभाया था जो धर्मेंद्र से इंस्पायर था फिल्म सैंडविच में। सुनीता ने कहा कि उन्होंने धर्मेंद्र को भी इस बारे में बताया था। वह बोलीं, ‘मैंने एक बार धरम जी को कहा कि मैंने शादी इसलिए ही की इससे क्योंकि ये थोड़ा आपके जैसा दिखता था।’