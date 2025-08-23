Sunita Ahuja Revealed Why She Married Govinda Says he Resemble Like Dharmendra At That Time तलाक की खबरों के बीच अब सुनीता ने बताया क्यों की थी गोविंदा से शादी, बोलीं- वजह जान होंगे हैरान, Bollywood Hindi News - Hindustan
गोविंदा और सुनीता की शादी को कई साल हो गए हैं। लेकिन अब सालों बाद सुनीता ने बताया कि उन्होंने एक्टर से शादी क्यों की थी। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसके पीछे की वजह कोई दूसरा एक्टर है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 03:02 PM
तलाक की खबरों के बीच अब सुनीता ने बताया क्यों की थी गोविंदा से शादी, बोलीं- वजह जान होंगे हैरान

गोविंदा और सुनीता के तलाक की खबरों के बीच एक्टर की पत्नी का एक नया इंटरव्यू सामने आया है जहां उन्होंने एक्टर को लेकर खुलकर बात की है। दिलचस्प बात यह है कि इस इंटरव्यू में उन्होंने सिर्फ गोविंदा की तारीफ की है और दोनों के बीच सब अच्छा बताया है। हालांकि यह इंटरव्यू तलाक की खबरों से पहले का है जो अब रिलीज हुआ है। अब इस इंटरव्यू की बात करें तो इस दौरान सुनीता ने बताया कि उन्होंने गोविंदा से क्यों शादी की है।

क्यों की थी शादी

सुनीता ने ईट ट्रैवर रिलीट में कहा कि उन्होंने गोविंदा से इसलिए शादी की क्योंकि उनमें सुनीता को धर्मेंद्र की झलक दिखती है। सुनीता ने कहा, 'मुझे बाकी कोई पसंद नहीं, लेकिन अब मुझे शाहरुख खान पसंद हैं। वह जेंटलमैन हैं। लेकिन जब मैं टीनेजर थी तब मुझे धरम जी अच्छे लगते थे। मैंने गोविंदा से शादी भी इसलिए की क्योंकि वह धरम जी जैसे लगते थे। दोनों पंजाबी हैं।'

धर्मेंद्र को बताया था

सुनीता ने आगे बताया कि गोविंदा ने एक बार ऐसा किरदार भी निभाया था जो धर्मेंद्र से इंस्पायर था फिल्म सैंडविच में। सुनीता ने कहा कि उन्होंने धर्मेंद्र को भी इस बारे में बताया था। वह बोलीं, ‘मैंने एक बार धरम जी को कहा कि मैंने शादी इसलिए ही की इससे क्योंकि ये थोड़ा आपके जैसा दिखता था।’

वैसे इन खबरों पर ना तो सुनीता और ना ही गोविंदा का कोई रिएक्शन आया है, लेकिन एक्टर के वकील ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि ये सब मामला पुराना है और अब दोनों के बीच सब ठीक है। दोनों का तलाक नहीं हो रहा है। वहीं गोविंदा के दोस्त ने एक इंटरव्यू में बताया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, गोविंदा सुनीता के बिना कुछ भी नहीं है। सुनीता, गोविंदा को अच्छे से समझती हैं। सुनीता ही गोविंदा के मूड को कंट्रोल कर सकती हैं।

