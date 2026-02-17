गोविंदा पर लगे चीटिंग आरोपों के बीच क्या एक्टर को माफ करेंगी सुनीता? बोलीं- अगर वह वैसा रहें जैसा...
सुनीता आहूजा और गोविंदा की शादी को कई साल हो गए हैं, लेकिन पिछले कुछ साल से दोनों के रिश्ते में दरार आ रही है। सुनीता से अब पूछा गया कि क्या वह गोविंदा को माफ करेंगी तो जानें उन्होंने क्या कहा।
सुनीता आहूजा और गोविंदा के रिश्ते में अनबन की खबरें काफी समय से आ रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों के बीच दरार आ रही है। सुनीता ने तो कुछ दिनों पहले गोविंदा पर चीटिंग के आरोप भी लगाए थे। हालांकि अब गोविंदा ने कहा कि वह एक्टर को माफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक कंडिशन के साथ।
मेरी शराफत का लोग फायदा उठाते हैं
इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए सुनीता ने कहा, ‘कई लोग मेरी शराफत का फायदा उठाते हैं। मैंने काफी कुछ सहा है, लेकिन अब नहीं। मैंने अब अपनी खुद की पहतान बनाई है। मैं हमेशा इमोशनल रहूंगी क्योंकि 40 साल का रिश्ता एक रात में नहीं टूटता है। लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग हो गई हूं।’
क्यों बात सुनूं या डर में रहूं
सुनीता ने आगे कहा, ‘मैंने हमेशा सच कहा है। मैंने हमेशा हर महिला को उसके हक के लिए लड़ने के लिए कहा है। मैं पहले शांत रहती थी जब मेरे ससुराल वाले साथ होते थे क्योंकि मैं उन्हें प्यार करती थी और उनकी रिस्पेक्ट करती थी। लेकिन अब मैं और गोविंदा दोस्त हैं। क्यों मैं हमेशा सिर्फ उनकी बात सुनूं या डर में रहूं।’
क्या गोविंदा को करेंगी माफ?
गोविंदा से फिर पूछा गया कि क्या वह गोविंदा को माफ कर देंगी तो सुनीता ने कहा, ‘आप कभी नहीं जानते। वह मेरे बचपन का प्यार हैं। अगर वह बदलें और उस हिसाब से रहें जैसा मैं विश्वास रखती हूं तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी।’
इस उम्र में स्ट्रेस नहीं लेना चाहती
सुनीता ने यह भी कहा कि अब इस उम्र में वह ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहती हैं। वह बोलीं, ‘मैं हर वो चीज नहीं सुनना चाहती जो न्यूज में होता है। इस उम्र में मैं यह स्ट्रेस नहीं हैंडल कर सकती। ऐसे समय में आपको आपके पति और बच्चों का सपोर्ट चाहिए होता है।’
सुनीता से फिर पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि गोविंदा ने भी उन्हें निराश किया है, तो उन्होंने कहा, ‘उनकी अपनी सोच है। मुझे लगता है ये आगे चलता रह सकता है। लेकिन बता दें कि एक उम्र में आपकी पत्नी और बच्चे ही हमेशा आपके साथ खड़े होंगे।’
गोविंदा से की थी बात
सुनीता ने यह भी कहा कि कई बार गोविंदा से वह दिक्कतों पर बात करती हैं, लेकिन वह सीरियल कन्वर्जेशन में हंसकर चले जाते हैं। वह बोलीं, मैंने कई बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बात की।
बता दें कि गोविंदा और सुनीता ने 1987 में शादी की थी। दोनों के 2 बच्चे हैं एक बेटी टीना और बेटा यशवर्धन।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
परिचय
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।