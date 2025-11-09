Hindustan Hindi News
Sunita Ahuja React And Confirms End of Govinda and Krushna Abhishek Feud After 7 Years
सुनीता ने गोविंदा और कृष्णा के सात साल के झगड़े पर तोड़ी चुप्पी, कहा- उनकी मां के कारण मेरा पति आज...

सुनीता ने गोविंदा और कृष्णा के सात साल के झगड़े पर तोड़ी चुप्पी, कहा- उनकी मां के कारण मेरा पति आज...

संक्षेप: सुनीता अपने एक इंटरव्यू को लेकर फिर से खबरों में हैं। सुनीता ने अपने हालिया इंटरव्यू में गोविंदा और कृष्णा अभिषेक के झगड़े और रिश्ते के बारे में खुलकर बात की है। साथ ही कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर फैंस खुश हो जाएंगे।

Sun, 9 Nov 2025 05:33 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा इन दिनों लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। बीते दिनों सुनीता ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिसे लेकर काफी सुर्खियां बटोरीं। सुनीता के यूट्यूब चैनल के कई वीडियो क्लिप सोशल मीडिया वायरल हुए थे। ऐसे में अब सुनीता अपने एक इंटरव्यू को लेकर फिर से खबरों में हैं। सुनीता ने अपने हालिया इंटरव्यू में गोविंदा और कृष्णा अभिषेक के झगड़े और रिश्ते के बारे में खुलकर बात की है। साथ ही कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर फैंस खुश हो जाएंगे।

कृष्णा की मां मेरी सबसे पसंदीदा थीं

सुनीता आहूजा ने हाल ही में पिंकविला को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने पर्सनल लाइफ के साथ कृष्णा की दिवंगत मां पदमा शर्मा के साथ अपनी यादों और उनके बॉन्ड के बारे में बात की। सुनीता ने बताया कि कैसे कृष्णा की मां पद्मा शर्मा यानी गोविंदा की बहन को उनके अफेयर के बारे में सबसे पहले पता चला था। सुनीता ने बताया, 'कृष्णा की मां मेरी सबसे पसंदीदा थीं और वही थीं जिन्हें मेरे और गोविंदा के अफेयर के बारे में पता था, क्योंकि मेरा उनसे सबसे पहले परिचय हुआ था। वह मेरी सबसे पसंदीदा थी और आज गोविंदा की सफलता और हर चीज के लिए वही हकदार हैं।'

'मैं अपने बच्चों से कब तक नाराज रह सकती हूं?

'कृष्णा और उनकी पत्नी, अभिनेत्री कश्मीरा शाह के साथ सालों से चल रहे तनाव के बारे में पूछे जाने पर, सुनीता के लहजे में सिर्फ और सिर्फ माफी और प्यार की झलक दिखी। उन्होंने कहा, 'मैं अपने बच्चों से कब तक नाराज रह सकती हूं? जब सब अपनी जगह पर खुश हैं तो फिर मनमुटाव क्यों? मैं बस सभी बच्चों को आशीर्वाद देना चाहती हूँ; वे मेरे अपने जैसे हैं।'

