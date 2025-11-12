Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSunita Ahuja Prays For Dharmendra Recovery Says Punjabi Log Haar Nahi Maante
धर्मेंद्र के लिए प्रार्थना कर रही हैं गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा, बोलीं- पंजाबी लोग हार नहीं मानते

धर्मेंद्र के लिए प्रार्थना कर रही हैं गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा, बोलीं- पंजाबी लोग हार नहीं मानते

संक्षेप: धर्मेंद्र के जल्द ठीक होने के लिए लिए ना सिर्फ उनके परिवार वाले बल्कि उनके फैंस और इंडस्ट्री के सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अब गोविंदा की पत्नी सुनीता ने कहा कि वह धर्मेंद्र के लिए माता रानी से प्रार्थना कर रही हैं।

Wed, 12 Nov 2025 10:31 AMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

धर्मेंद्र की तबीयत जबसे खराब हुई है तबसे सेलेब्स से लेकर फैंस तक सभी उनके जल्द ठीक होने के लिए दुआ कर रहे हैं। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा को पैपराजी ने मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान जब उनसे धर्मेंद्र को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह माता रानी से प्रार्थना कर रही हैं कि एक्टर ठीक हो जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि वह भी धर्मेंद्र से मिलने जाएंगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

माता-रानी से कर रही हैं प्रार्थना

दरअसल, विरल भयानी ने वीडियो शेयर किया है जिसमें सुनीता बोलती हैं, ‘गोविंदा गए थे कल मिलने उनसे, मैं मुंबई में नहीं थी। वो हमारे फैमिली के सबसे फेवरेट एक्टर हैं। वह ही मैन हैं। मैं माता रानी से कल से प्रार्थना कर रही हूं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं पहले की तरह।’

पंजाबी लोग कभी हार नहीं मानते हैं

सुनीता ने आगे कहा, 'मेरी दिल से दुआ है बस मैं अच्छी खबर सुन लूं। मैं भी जाऊंगी उनको देखने के लिए। हो जाएंगे वो ठीक। पंजाबी लोग कभी हार नहीं मानते। एक-दम फर्स्ट क्लास हो जाएंगे वो।'

गोविंदा हैं अस्पताल में भर्ती

वैसे बता दें कि यह वीडियो तब का है जब गोविंदा भी ठीक थे क्योंकि अब गोविंदा अस्पताल में भर्ती हैं। वह बेहोश हो गए थे जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया।

धर्मेंद्र आ गए घर

वहीं धर्मेंद्र, बुधवार को अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। परिवार वालों ने स्टेटमेंट जारी कर बताया कि एक्टर ठीक हैं और घर आ गए हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Dharmendra Deol Govinda Sunita Ahuja

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।