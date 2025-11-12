धर्मेंद्र के लिए प्रार्थना कर रही हैं गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा, बोलीं- पंजाबी लोग हार नहीं मानते

संक्षेप: धर्मेंद्र के जल्द ठीक होने के लिए लिए ना सिर्फ उनके परिवार वाले बल्कि उनके फैंस और इंडस्ट्री के सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अब गोविंदा की पत्नी सुनीता ने कहा कि वह धर्मेंद्र के लिए माता रानी से प्रार्थना कर रही हैं।

धर्मेंद्र की तबीयत जबसे खराब हुई है तबसे सेलेब्स से लेकर फैंस तक सभी उनके जल्द ठीक होने के लिए दुआ कर रहे हैं। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा को पैपराजी ने मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान जब उनसे धर्मेंद्र को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह माता रानी से प्रार्थना कर रही हैं कि एक्टर ठीक हो जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि वह भी धर्मेंद्र से मिलने जाएंगी।

माता-रानी से कर रही हैं प्रार्थना दरअसल, विरल भयानी ने वीडियो शेयर किया है जिसमें सुनीता बोलती हैं, ‘गोविंदा गए थे कल मिलने उनसे, मैं मुंबई में नहीं थी। वो हमारे फैमिली के सबसे फेवरेट एक्टर हैं। वह ही मैन हैं। मैं माता रानी से कल से प्रार्थना कर रही हूं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं पहले की तरह।’

पंजाबी लोग कभी हार नहीं मानते हैं सुनीता ने आगे कहा, 'मेरी दिल से दुआ है बस मैं अच्छी खबर सुन लूं। मैं भी जाऊंगी उनको देखने के लिए। हो जाएंगे वो ठीक। पंजाबी लोग कभी हार नहीं मानते। एक-दम फर्स्ट क्लास हो जाएंगे वो।'

गोविंदा हैं अस्पताल में भर्ती वैसे बता दें कि यह वीडियो तब का है जब गोविंदा भी ठीक थे क्योंकि अब गोविंदा अस्पताल में भर्ती हैं। वह बेहोश हो गए थे जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया।