गोविंदा को लेकर ये क्या बोल गईं पत्नी सुनीता, कहा- 'वो हमेशा 'शुगर डैडी' ढूंढने वाली लड़कियों के चक्कर में...'

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा इन दिनों प्रोफेशनल लाइफ से कहीं ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बेन हुए हैं। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा लगातार कई इंटरव्यू में अपने पति के कथित एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर लगातार बोलती आ रही हैं। ऐसे में एक बार फिर से सुनीता ने अपने नए इंटरव्यू में पति के अफेयर्स को लेकर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि नई एक्ट्रेसेस अक्सर स्टार्स को 'फंसाती' हैं, लेकिन उन्होंने इसका दोष गोविंदा पर भी डाला।

स्ट्रगल करने वाली लड़कियों को शुगर डैडी चाहिए बस सुनीता आहूजा ने हाल ही में मिस मालिनी को अपना इंटव्यू दिया। इस दौरान जब सुनीता ने गोविंदा के अफेयर्स पर उनकी पिछले कमेंट्स के बारे में पूछा गया, तो सुनीता ने कहा, 'मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। मैंने हमेशा कहा है कि वे परेशान होते हैं। मैं हमेशा कहती हूं कि ये तुम्हारी उम्र नहीं है। लेकिन क्या है ना, आजकल की जो लड़कियां स्ट्रगल करने आती हैं, उन्हें एक शुगर डैडी चाहिए जो उनका खर्चा उठाए। शक्ल दो कौड़ी की है, लेकिन उन्हें हीरोइन बनना है। फिर क्या करते हैं फंसा लेंगे, ब्लैकमेल करेंगे ।'