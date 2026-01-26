गोविंदा को लेकर ये क्या बोल गईं पत्नी सुनीता, कहा- 'वो हमेशा 'शुगर डैडी' ढूंढने वाली लड़कियों के चक्कर में...'
गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा लगातार कई इंटरव्यू में अपने पति के कथित एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर लगातार बोलती आ रही हैं। ऐसे में एक बार फिर से सुनीता ने अपने नए इंटरव्यू में पति के अफेयर्स को लेकर आलोचना की है।
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा इन दिनों प्रोफेशनल लाइफ से कहीं ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बेन हुए हैं। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा लगातार कई इंटरव्यू में अपने पति के कथित एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर लगातार बोलती आ रही हैं। ऐसे में एक बार फिर से सुनीता ने अपने नए इंटरव्यू में पति के अफेयर्स को लेकर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि नई एक्ट्रेसेस अक्सर स्टार्स को 'फंसाती' हैं, लेकिन उन्होंने इसका दोष गोविंदा पर भी डाला।
स्ट्रगल करने वाली लड़कियों को शुगर डैडी चाहिए बस
सुनीता आहूजा ने हाल ही में मिस मालिनी को अपना इंटव्यू दिया। इस दौरान जब सुनीता ने गोविंदा के अफेयर्स पर उनकी पिछले कमेंट्स के बारे में पूछा गया, तो सुनीता ने कहा, 'मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। मैंने हमेशा कहा है कि वे परेशान होते हैं। मैं हमेशा कहती हूं कि ये तुम्हारी उम्र नहीं है। लेकिन क्या है ना, आजकल की जो लड़कियां स्ट्रगल करने आती हैं, उन्हें एक शुगर डैडी चाहिए जो उनका खर्चा उठाए। शक्ल दो कौड़ी की है, लेकिन उन्हें हीरोइन बनना है। फिर क्या करते हैं फंसा लेंगे, ब्लैकमेल करेंगे ।'
जवानी में गलतियां हो जाती हैं लेकिन इस उम्र में नहीं
सुनीता ने आगे कहा, 'ऐसी लड़कियां बहुत आती हैं, लेकिन तुम थोड़े ही बेवकूफ हो। तुम 63 साल के हो। तुम्हारी एक अच्छी फैमिली है, एक खूबसूरत पत्नी और दो बड़े बच्चे हैं। तुम 63 साल की उम्र में यह सब नहीं कर सकते। तुमने जवानी में किया, ठीक है। जवानी में हम भी गलतियां करते हैं, लेकिन इस उम्र में नहीं।' बता दें कि सुनीता और गोविंदा की शादी को 38 साल से ज्यादा हो गए हैं। उनके दो बच्चे हैं - यशवर्धन और टीना। वहीं, गोविंदा का बेटा यशर्वधन जल्द ही साजिद खान की हॉरर कॉमेडी 'हंड्रेड' से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। उनके साथ 'लापता लेडीज' की एक्ट्रेस नितांशी गोयल लीड रोल में हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।