Sunita Ahuja Denied rumours of filing for divorce from husband Govinda after actor lawyer confirmation गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने तलाक की अफवाहों पर कहा, ऊपर से खुद भगवान भी आ जाएं तो भी…, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSunita Ahuja Denied rumours of filing for divorce from husband Govinda after actor lawyer confirmation

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने तलाक की अफवाहों पर कहा, ऊपर से खुद भगवान भी आ जाएं तो भी…

गोविंदा और सुनीता आहूजा के बीच अब चीजें पहले से बेहतर हैं। दोनों ने साथ में गणपति की स्थापना की और मीडिया से भी बातचीत की। सुनीता ने तलाक की अफवाहों पर भी रिएक्ट किया।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 05:04 PM
share Share
Follow Us on
गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने तलाक की अफवाहों पर कहा, ऊपर से खुद भगवान भी आ जाएं तो भी…

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के तलाक की चर्चाओं के बीच बुधवार के दिन दोनों ने अपने घर में धूमधाम से गणपति स्थापना की। खास बात यह रही कि कपल ने एक साथ पपराजी के सामने पोज दिए और सुनीता ने यह दावा किया कि अगर भगवान भी आ जाएं तो भी उन्हें और गोविंदा अलग नहीं कर सकते। हालांकि, कुछ समय पहले गोविंदा के वकील ललित बिंदल ने खुद इस बात की पुष्टि की थी कि सुनीता ने तलाक की अर्जी डाली थी।

सुनीता का बयान

सुनीता आहूजा ने एएनआई को दिए बयान में कहा, “अगर कुछ हुआ होता, तो हम आज इतने करीब नहीं होते। हमारे बीच जरूर कोई दूरी होती। हमें कोई अलग नहीं कर सकता, ऊपर से खुद भगवान भी आ जाएं तो भी नहीं... मेरा गोविंदा सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं। जब तक हम खुद कुछ न कहें, कृपया कुछ भी मत कहिए।”

वकील का दावा

गोविंदा के वकील ललित बिंदल ने अगस्त 2025 में बीबीसी को दिए बयान में साफ कहा था, “सुनीता आहूजा ने पिछले साल दिसंबर में तमाम धाराओं के तहत गोविंदा के खिलाफ तलाक की अर्जी डाली थी। हालांकि, सब ठीक हो गया है। दोनों में समझौता होने जा रहा है। सुनीता ने जिन भी वजहों से गोविंदा तलाक मांगा था, मगर अब ये मसला सुलझने की‌ ओर है।”

बेटी का रिएक्शन

टीना आहूजा ने अपने माता-पिता के तलाक की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए हिंदुस्तान टाइम्स से साफ कहा था कि ये महज अफवाहें हैं। उन्होंने कहा कि वह ऐसी बातों को गंभीरता से नहीं लेतीं क्योंकि उनके लिए ये गॉसिप से ज्यादा कुछ नहीं हैं। टीना ने यह भी कहा था कि वह खुद को खुशनसीब मानती हैं कि उन्हें इतना प्यारा परिवार मिला है।

Sunita Ahuja Govinda

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।