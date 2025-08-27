गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने तलाक की अफवाहों पर कहा, ऊपर से खुद भगवान भी आ जाएं तो भी…

गोविंदा और सुनीता आहूजा के बीच अब चीजें पहले से बेहतर हैं। दोनों ने साथ में गणपति की स्थापना की और मीडिया से भी बातचीत की। सुनीता ने तलाक की अफवाहों पर भी रिएक्ट किया।

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के तलाक की चर्चाओं के बीच बुधवार के दिन दोनों ने अपने घर में धूमधाम से गणपति स्थापना की। खास बात यह रही कि कपल ने एक साथ पपराजी के सामने पोज दिए और सुनीता ने यह दावा किया कि अगर भगवान भी आ जाएं तो भी उन्हें और गोविंदा अलग नहीं कर सकते। हालांकि, कुछ समय पहले गोविंदा के वकील ललित बिंदल ने खुद इस बात की पुष्टि की थी कि सुनीता ने तलाक की अर्जी डाली थी।

सुनीता का बयान सुनीता आहूजा ने एएनआई को दिए बयान में कहा, “अगर कुछ हुआ होता, तो हम आज इतने करीब नहीं होते। हमारे बीच जरूर कोई दूरी होती। हमें कोई अलग नहीं कर सकता, ऊपर से खुद भगवान भी आ जाएं तो भी नहीं... मेरा गोविंदा सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं। जब तक हम खुद कुछ न कहें, कृपया कुछ भी मत कहिए।”

वकील का दावा गोविंदा के वकील ललित बिंदल ने अगस्त 2025 में बीबीसी को दिए बयान में साफ कहा था, “सुनीता आहूजा ने पिछले साल दिसंबर में तमाम धाराओं के तहत गोविंदा के खिलाफ तलाक की अर्जी डाली थी। हालांकि, सब ठीक हो गया है। दोनों में समझौता होने जा रहा है। सुनीता ने जिन भी वजहों से गोविंदा तलाक मांगा था, मगर अब ये मसला सुलझने की‌ ओर है।”