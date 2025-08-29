Sunita Ahuja Dance With Husband Govinda At Ganpati Visarjan Amid Divorce Rumours Video Goes Viral तलाक की खबरों के बीच गणपति विसर्जन में पति गोविंदा संग ढोल पर झूमकर नाचीं सुनीता, वीडियो वायरल, Bollywood Hindi News - Hindustan
तलाक की खबरों के बीच गणपति विसर्जन में पति गोविंदा संग ढोल पर झूमकर नाचीं सुनीता, वीडियो वायरल

गोविंदा और सुनीता आहूजा बीते काफी वक्त से अपने तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में रहे। वहीं, हाल ही में सुनीता ने मीडिया के सामने आकर तलाक की खबरों को न सिर्फ खारिज किया, बल्कि मीडिया को भी लताड़ लगाई।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 09:38 AM
Ganpati Visarjan: गणेश उत्सव की धूम पूरे भारत में मची हुई है। हर साल की तरह इस साल भी स्टार्स अपने घर पर धूमधाम से गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। तलाक की खबरों के बीच गोविंदा और सुनीता आहूजा ने अपने घर पर भी बप्पा का स्वागत हुआ। ऐसे में अब एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें गोविंदा अपनी पत्नी संग गणपति विसर्जन में झूम कर नाचते और बप्पा की विदाई करते नजर आ रहे हैं। दोनों का ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है।

गोविंदा ने पत्नी और बेटे संग दी बप्पा को विदाई

गोविंदा और उनके परिवार का एक सामने आया है, जो चर्चा में बना हुआ है। इस वीडियो में गोविंदा का बेटा अपनी गोद में बप्पा को लिए उनका विसर्जन करने जाता नजर आ रहा है। वहीं, बप्पा को विदाई देते वक्त गोविंदा और उनकी पत्नी ढोल की थाप पर झूमकर नाचती नजर आ रही हैं। इस दौरान गोविंदा और उनकी पत्नी एक साथ नाचते हुए काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका ये वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। इस पर यूजर्स के भी ढेरों कमेंट्स आ रहे हैं।

बीते दिनों सुनीता ने तलाक की खबरों पर किया था रिएक्ट

गोविंदा और सुनीता आहूजा बीते काफी वक्त से अपने तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में रहे। वहीं, हाल ही में सुनीता ने मीडिया के सामने आकर तलाक की खबरों को न सिर्फ खारिज किया, बल्कि मीडिया को भी लताड़ लगाई। सुनीता ने कहा कि जब तक मैं और गोविंदा अपने मुंह से कुछ न कहें तब तक आप किसी बात पर यकीन न करें।

