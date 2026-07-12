सुनीता आहूजा करने जा रही हैं बॉलीवुड डेब्यू, एकता कपूर की फिल्म में आएंगी नजर, बेटे यशवर्धन होंगे लीड हीरो
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं। खास बात ये है कि वो बेटे यशवर्धन की पहली फिल्म में उनके साथ नजर आएंगी। फिल्म इस सितंबर में रिलीज हो सकती है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपने अंदाज के लिए पिछले कुछ वक्त से खबरों में छाई रहती हैं। सुनीता का बिंदास अंदाज और बेफिक्री फैंस में खूब मशहूर हैं। लेकिन अब सुनीता सिर्फ यूट्यूब वीडियो या शोज में नहीं बल्कि फिल्मों में भी नजर आने वाली हैं। सालों से घर संभालने वाली सुनीता अब एक्टिंग करती दिखेंगी वो भी एकता कपूर की फिल्म में। इस फिल्म में सुनीता अपने बेटे यशवर्धन की मां का किरदार निभाएंगी। फिल्म इस सितंबर में दस्तक दे सकती है।
सुनीता आहूजा करने जा रही हैं बॉलीवुड डेब्यू
ANI से से बातचीत में सुनीता आहूजा ने कहा, 'मैं यश के साथ पिक्चर कर रही हूं। सितंबर में पिक्चर रिलीज होगी। मैं एकता कपूर को बहुत प्यार करती हूं। उनकी वजह से मैंने नेटफ्लिक्स का शो किया और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूं। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। यश की पिक्चर में मैं उसकी मां का ही रोल कर रही हूं। शायद इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि मां और बेटा एक साथ लॉन्च हो रहे हैं।' आगे सुनीता ने फैंस से रिक्वेस्ट की कि वो उनके बेटे को भी प्यार दें। उन्होंने कहा, 'मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि आप सब ममेरे बेटे यश को भी वही प्यार और आशीर्वाद दीजिए जो अपने हमेशा मुझे दिया है।
गोविंदा की बेटी टीना हुई फ्लॉप
सुनीता और गोविंदा की बेटी टीना आहूजा ने पहले ही फिल्मों में किस्मत आजमाई थी। साल 2015 में फिल्म सेकंड हैंड हस्बैंड में उन्हें देखा गया था। लेकिन टीना अपनी इस फिल्म से कुछ खास नहीं कर पाई और उनका करियर शुरू होते ही बंद हो गया। अब उनके बेटे लॉन्च हो रहे हैं। सुनीता ने बताया कि वो एकता कपूर की फिल्म में नजर आएंगे जिसमें वो खुद उनकी मां के रोल में हैं। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी है कि यश साउथ के फिल्म मेकर्स के साथ भी फिल्म शूट कर रहे थे। हालांकि, इस फिल्म से जुड़ी कोई बड़ी जानकारी सामने नहीं आई।
सुनीता ने लगाया आरोप
बता दें, गोविंदा और सुनीता का रिश्ता पिछले कुछ समय से खबरों में बना हुआ है। सुनीता ने एक्टर पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया और किसी दूसरी महिला पर उनका घर तोड़ने का। ये भी रिपोर्ट्स सामने आई कि सुनीता और गोविंदा शादी के इतने सालों बाद तलाक ले रहे हैं। हालांकि, कुछ समय बाद इन्हें साथ में भी देखा गया। हाल में गोविंदा, पत्नी सुनीता को लेने के लिए एकता कपूर के शो लॉकअप 2 में भी ले गए।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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