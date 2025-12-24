Hindustan Hindi News
सुनीता आहूजा का दावा, बोलीं- गोविंदा का अफेयर नहीं चल रहा है, वो एक्ट्रेस बस…

संक्षेप:

Govinda Sunita Ahuja: सुनीता आहूजा ने बताया कि साल 2025 उनके लिए कैसा रहा और साल 2026 में वह क्या चाहती हैं। उन्होंने कहा कि वह साल 2026 में अपना खुशहाल परिवार चाहती हैं।

Dec 24, 2025 03:07 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने अपने पति के अफेयर्स पर खुलकर बात की। दरअसल, साल 2024 में कपल के तलाक की अफवाहें उड़ी थीं। हालांकि, इस साल गणेश चतुर्थी के शुभ मौके पर दोनों ने साथ में बप्पा की पूजा कर इन अफवाहों को खत्म कर दिया। लेकिन, गोविंदा के अफेयर की खबरें सुर्खियों में बनी रहीं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उनका एक युवा मराठी एक्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा है।

गोविंदा के अफेयर पर क्या बोलीं सुनीता?

सुनीता आहूजा ने ईटाइम्स से बात की और बताया कि साल 2025 उनके लिए कैसा रहा। उन्होंने कहा, “मैं 2025 को अपने लिए बहुत बुरा साल मानती हूं क्योंकि इसी साल मैंने गोविंदा की कॉन्ट्रोवर्सिस सुनी हैं। मैंने सुना है कि उनका एक लड़की के साथ अफेयर है, लेकिन मुझे पता है कि वो एक्ट्रेस नहीं है क्योंकि एक्ट्रेस ऐसी बुरी चीजें नहीं करतीं। वह उससे प्यार नहीं करती है; वह सिर्फ उसका पैसा चाहती है।”

गोविंदा और सुनीता

‘मैं बहुत खुश हूं कि मैंने…’

सुनीता ने आगे बताया कि यह साल उनके लिए प्रोफेशनली अच्छा रहा। सुनीता बोलीं, “लेकिन दूसरी तरफ, मैं बहुत खुश हूं कि मैंने 2025 में अपना यूट्यूब शुरू किया और मुझे सफलता मिली और लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। नफरत करने वाले भी हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे प्यार करती हूं। अगर वे मुझसे नफरत करते हैं, तो यह उनकी समस्या है।”

साल 2026 में क्या हासिल करना चाहती हैं सुनीता?

सुनीता चाहती हैं कि गोविंदा 2026 में सभी विवादों को खत्म कर दें। जब उनसे पूछा गया कि वह 2026 में क्या बदलना चाहेंगी, तो सुनीता आहूजा ने कहा, “मैं 2026 में अपनी जिंदगी बदलना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि गोविंदा इन सभी विवादों को खत्म कर दें और मैं 2026 में एक खुशहाल परिवार चाहती हूं।”

Sunita Ahuja Govinda

