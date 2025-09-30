Sunita Ahuja Admits Being Upset With Govinda Affair Rumours Jis Din Pakad Liya

गोविंदा के मराठी एक्ट्रेस संग अफेयर की अफवाह पर सुनीता बोलीं- जिस दिन पकड़ लिया तो...

गोविंदा की पत्नी सुनीता किसी भी मामले में बोलने से झिझकती नहीं हैं। अब उन्होंने अपने व्लॉग में यह माना है कि वह गोविंदा के अफेयर की खबरें से दुखी हैं और उन्होंने कहा वह नाराज भी हैं।