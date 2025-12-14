सुनील पाल के घटते वजन से फैंस को लगा झटका, हालत देखकर फैंस हैरान
सुनील पाल पॉपुलर कॉमेडियन हैं। उन्होंने अपनी कॉमेडी से कई लोगों का दिल जीता है, लेकिन हाल ही में उनको देखकर फैंस हैरान हो गए। वह काफी कमजोर लग रही थी।
कपिल शर्मा की फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 का मुंबई में प्रीमियर हुआ। इस दौरान कई सेलेब्स उन्हें सपोर्ट करने आए जिसमें आमिर खान, टाइगर श्रॉफ, मनोज बाजपयी, सुनील शेट्टी, जॉनी लीवर समेत कई स्टार्स आए थे। हालांकि जिन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा वो हैं सुनील पाल।
सुनील की कैसी हालत
दरअसल, सुनील पाल जब इवेंट में आए तो सब उन्हें देखकर हैरान हो गए। सुनील का पहले से काफी वजन कम हो गया है। उन्होंने ब्लू शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक कैप और स्लिपर्स पहनी थी। उनके ऐसे कम वजन को देखकर फैंस उनकी सेहत को लेकर परेशान हैं।
लोगों के रिएक्शन
सुनील को देखने के बाद लोगों के खूब कमेंट्स आ रहे हैं। एक ने लिखा, ‘मुझे तो स्वास्थ की समस्या लग रही है। वहीं एक ने लिखा कि पता नहीं क्या हुआ कि ऐसी हालत हो गई। एक ने लिखा कि इनकी हालत देखकर काफी बुरा लग रहा है।’
बता दें कि सुनील काफी समय से फिल्मों से भी दूर हैं और ज्यादा लाइमलाइट में भी नहीं रहते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर वह एक्टिव रहते हैं और अपनी राय सबके साथ शेयर करते रहते हैं।
खैर फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 की बात करें तो इसे अनुकल्प गोस्वामी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में कपिल शर्मा, आयशा खान, पारुल गुलाटी, त्रिधा चौधरी, वरिना हुस्सैन और मंजोत सिंह भी हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
