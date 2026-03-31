सुनील लहरी के घर में झूठा रिश्तेदार बनकर आया शख्स, सुनाया रामायण के दिनों का ऐसा ही किस्सा
रामायण के एक्टर्स के लिए दर्शकों का क्रेज अलग लेवल का है। अब लक्ष्मण सुनील लहरी ने रीसेंट किस्सा बताया है जिसमें उनके घर एक शख्स ने घुसने की कोशिश की थी। रामायण के दिनों में भी उनके साथ ऐसा हो चुका है।
रामायण एक्टर सुनील लहरी सोशल मीडिया के जरिये अपने फैन्स से जुड़े रहते हैं। वह अक्सर अपनी जिंदगी से जुड़ा कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं। अब एक वीडियो में उन्होंने एक मजेदार घटना का जिक्र किया। उनका रिश्तेदार बनकर कोई सुनील के घर में आने की कोशिश कर रहा था। इस घटना ने सुनील को रामायण के दिनों की याद दिला दी। उस वक्त भी ऐसा ही कुछ हुआ था। सुनील लहरी ने इस घटना के जिक्र के साथ जिंदगी का सबक भी दिया।
शख्स ने बोला सुनील लहरी से झूठ
सुनील लहरी ने सोमवार को एक वीडियो शेयर किया और एक अजीब घटना बताई। वह बोले, 'जय श्री राम। आप लोगों के साथ में एक बहुत ही मजेदार किस्सा शेयर करता हूं, जिसने मुझे रामायण की शूटिंग के दिनों की याद दिला दी। हुआ यूं कि हाल ही में कोई हमारी बिल्डिंग में हमसे मिलने आया और मेरा झूठा रिश्तेदार बनकर। हमारे यहां की सिक्योरिटी ने चेक किया तो पता लगा कि वह झूठ बोल रहा है। हालांकि उसको भगा दिया इस बात ने मुझे शूटिंग के दिनों का किस्सा याद दिला दिया कि एक बार हम लोग दिनभर धूप में आउटडोर करके आए थे। बहुत ज्यादा टैन पड़ गए थे और हमने दाढ़ी नहीं बनाई थी। बालों में तेल लगाया हुआ था।'
सुनील को ही नहीं पहचान पाया
सुनील आगे बताते हैं, 'मैं स्टूडियो के बाहर एक गेट है, वहां टहल रहा था, एक साहब मुझे मिलने आते हैं और कहते हैं कि हेलो भाई साहब मैं सुनील लहरी से मिलना चाहता हूं। मैंने पूछा, आप कौन? तो कहता है, 'मैं उनका भाई हूं, भोपाल से आया हूं।' कमाल है, मुझे मिलने आया और मुझे ही नहीं पहचान पा रहा है और मेरा झूठा भाई बनकर आया।'
सुनील लहरी ने घटना से दी सीख
सुनील बोले, 'कहते हैं ना, जब आपका समय सही चल रहा हो, तो अनजाने भी आपके रिश्तेदार बन जाते हैं। जब आपका समय ठीक ना हो तो रिश्तेदार भी अनजाने बन जाते हैं। वाह री दुनिया, कमाल है। आप लोग अपना खयाल रखिए, खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, जय श्रीराम।'
रामायण के बारे में
रामानंद सागर की रामायण का टेलीकास्ट 1987 में शुरू हुआ था। सीरियल 1 साल से ज्यादा चला और इसके 78 एपिसोड्स आए थे। शो में अरुण गोविल राम बने थे, दीपिका चिखलिया ने सीता का रोल निभाया था और सुनील लहरी लक्ष्मण के रोल में थे।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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