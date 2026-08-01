पीएम नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में आए रामायण के लक्ष्मण, बोले- आपकी जगह कोई और होता तो…
सुनील लहरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और हर सोशल मुद्दों पर बात करते हैं। अब उन्होंने पीएम मोदी के सपोर्ट में वीडियो शेयर किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर कहा कि कुछ छात्रों ने उन्हें और उनकी स्वर्गीय माता को गाली दी थी। लेकिन वह उन्हें माफ कर देना चाहते हैं। उनके इस वीडियो पर अब तक कई सेलेब्स के रिएक्शन आ गए हैं और अब रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का किरदार कर चुके सुनील लहरी ने पीएम के सपोर्ट में वीडियो शेयर किया है। उन्होंने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं।
सुनील बोले पीएम की जगह कोई और होता तो सजा देता
सुनील वीडियो में बोलते हैं, ‘प्रणाम दोस्तों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का कितना बड़ा दिल है। 20 तारीख के आंदोलन में उनके स्वर्गीय माताजी, उन्हें और हमारी सेना लोगों ने कितना भला-बुरा बोला। उसके बावजूद उन्होंने सबको माफ कर दिया। अगर उनकी जगह कोई और होता तो कड़ी से कड़ी सजा देता। ये उनका बड्डपन है। ’
सुनील आगे बोले, ‘इस सिचुएशन में मुझे एक पुरानी कहावत आद आ गई। छमा बड़न को चाहिए, छोटेन को उतपात।का रहिमन हरि को घट्यो, जो भृगु मारी लात।’
सुनील बोले- भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले
आखिर में सुनील बोले, ‘ऐसे प्रधानमंत्री जी को मेरा कोटी कोटी नमन। हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो दुनिया के लिए टफ मास्टर हैं, लेकिन हमारे लिए और अपने देशवासियों के लिए मोम हैं। हो सकता है कि मेरी ये बात कई लोगों को पसंद ना आए, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप लोग खुश रहिए, सुखी रहिए। जय श्रीराम।’
छात्रों के प्रदर्शन पर बोले थे सुनील
बता दें कि इससे पहले छात्रों के प्रदर्शन पर सुनील ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि हाल ही मे परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में कुछ युवा पीढ़ी ने जिस तरह की फ्रसट्रेसन दिखाई है, वह उनके संस्कारों पर उंगली उठाता है।
रामायण में रणबीर के राम बोलने पर दिया था अपना रिएक्शन
कुछ दिनों पहले रणबीर के रामायण में राम का किरदार निभाने पर सुनील ने कहा था, इसमें कोई शक नहीं कि रणबीर अच्छे एक्टर हैं। मुझे उनका बॉडी ऑफ वर्क अच्छा लगता है और वह अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। लेकिन ऑडियंस उन्हें राम के लुक में एक्सेप्ट करेगी या नहीं, ये सवाल है। मुझे उनके चेहरे पर मासूमियत मिसिंग दिखी।
सुनील ने यह भी कहा था कि वह आशा करते हैं कि मेकर्स कोई ब्लंडर ना करें। अगर वे सोचते हैं कि वे कुछ अलग दिखांगे और कुछ अलग करेंगे जिसे देखकर लोग कहें वाओ तो उन्हें समझना होगा कि वाओ फैक्टर यहां काम नहीं करेगा।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
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