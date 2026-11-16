वरुण ग्रोवर को सुनील लहरी का जवाब, बोले- रामायण मूवी में राम और दिव्य लगते अगर...
रामायण मूवी को लेकर सुनील लहरी ने जो बयान दिया था, उसका वरुण ग्रोवर ने मजाक उड़ाया था। अब इस बारे में सुनील लहरी ने पलटवार किया है।
रामानंद सागर की 'रामायण' में लक्ष्मण का किरदार निभा चुके एक्टर सुनील लहरी ने वरुण ग्रोवर पर पलटवार किया है। सुनील लहरी ने अपनी X पोस्ट में कहा है कि कभी-कभी गलत बात पर बोलना और सामने वाले को उसकी गलती का अहसास करवाना जरूरी होता है। सुनील लहरी ने कहा कि उन्होंने कल से पहले कभी वरुण ग्रोवर का नाम तक नहीं सुना था। उन्होंने कहा कि यूं तो जनता वरुण ग्रोवर को पहले ही जवाब दे चुकी है, लेकिन वह भी इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं।
पहले कभी नहीं सुना वरुण ग्रोवर का नाम
सुनील लहरी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके कहा, "एक साहब हैं जिनका नाम मैंने कल से पहले कभी नहीं सुना था। मुझे मेरे एक कलीग ने इनके बारे में बताया, और मुझे पता चला कि यह साहब एक स्टैंडअप कॉमेडियन, स्क्रिप्ट राइटर और फिल्ममेकर हैं। इन्होंने एक कमेंट पास किया जिसे सोशल मीडिया पर लोगों ने काफी देखा और रिएक्ट किया। इसका लोगों ने जवाब भी दिया है, जिसके लिए मैं सभी का काफी धन्यवाद देना चाहता हूं।"
खुद को लक्ष्मण का अवतार नहीं समझते
सुनील लहरी ने कहा कि मैं भी अपना एक छोटा सा जवाब देकर योगदान करना चाहता हूं। इनकी सोच के हिसाब से, हमने पुरानी रामायण में जिन भी किरदारों को निभाया है, हम खुद को उनका अवतार समझते हैं। ये इन साहब की सोच है, हमारी सोच नहीं है। हमने तो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम किया है। आप लोगों का उसके लिए प्यार, आदर, सम्मान हमें पिछले 40 साल से मिल रहा है। जनवरी में 40 साल पूरे हो जाएंगे। सुनील लहरी ने कहा कि हमने आपके प्यार और सम्मान का मान और मर्यादा रखने की पूरी कोशिश की है।
पॉइंट आउट करना हमारी जिम्मेदारी
रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभा चुके सुनील लहरी ने कहा कि हमने यह कोई जोर-जबरदस्ती में नहीं किया है, हमने यह सब एक जिम्मेदारी के साथ किया है। जहां तक नई रामायण का सवाल है, जिसके बारे में मैंने कमेंट किए थे, इसके बारे में इन साहब की प्रतिक्रिया आई थी। मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं एक सच्चा भारतीय हूं, सनातनी हूं और एक हिंदू होने के नाते, अगर कहीं पर भी मुझे लगेगा कि हमारी आस्था के मुताबिक कोई चीज सही नहीं है, या नजरअंदाज की गई है, तो उसे पॉइंट आउट करना हर भारतीय की जिम्मेदारी है।
सुनील लहरी ने क्यों कही थी वो बात?
सुनील लहरी ने यह भी बताया कि उनके जिस बयान पर वरुण ग्रोवर ने उनका मजाक उड़ाया था, वह उन्होंने किस संदर्भ में कही थी। उदाहरण के लिए मुझे इस वाली रामायण में राम जी की दिव्यता कम लगी, क्यों लगी? मैं बताता हूं आपको। क्योंकि जैसे एक सीन था ताड़का वाला, ताड़का कोई राक्षसी नहीं थी। उसे श्राप मिला था और राम जी ने उसका उद्धार किया था। केवट, निशादराज, अहिल्या... इन सबके सीन दिखाए ही नहीं गए। इन सबको दिखाने से भगवान राम का दिव्य स्वरूप दिखता।
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