सुनील लहरी को रामायण देख खल गईं ये बातें, बोले- अच्छा नहीं लगा जिस हिसाब से...

रामानंद सागर के लक्ष्मण यानी सुनील लहरी ने नितेश तिवारी की रामायण के बारे में बात की है। उन्होंने बताया कि फिल्म में उन्हें क्या-क्या नहीं पसंद आया।

सुनील लहरी ने रणबीर कपूर की रामायण देख ली है। उन्होंने फिल्म की तारीफ तो की, लेकिन इसी के साथ उन्होंने वो कमियां भी गिनवाईं जो उन्हें फिल्म में नजर आईं। सुनील लहरी ने कहा कि इस फिल्म में भक्ति भाव से ज्यादा शक्ति भाव था। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ सीन्स, खासकर जहां इमोशन्स दिखाने थे, वो और बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था।

रामायण देख क्या बोले रामानंद सागर के लक्ष्मण रामायण देखने के बाद सुनील लहरी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि रामायण में वीएफएक्स कमाल के हैं, लेकिन कुछ सीन्स और बेहतर किए जा सकते थे। वहीं, कुछ सीन्स फिल्म में थे ही नहीं।

इमोशनल सीन्स और डायलॉग पर नहीं दिया गया ध्यान सुनील लहरी ने कहा, "जय राम जी की दोस्तों। अभी नई वाली रामायण देखने का मौका मिला। बहुत बड़े बजट की बहुत भव्य पिक्चर है। वीएफएक्स जो हैं वर्ल्ड क्लास हैं। फिल्म का चित्रण बहुत ही सुंदर है। आंखों को बहुत अच्छा लगता है। कलाकारों को जो भी रोल दिए गए, वो उन्होंने बहुत अच्छे से निभाए। फिल्म के कुछ सीन्स जो हैं वो बहुत शानदार हैं। लेकिन मेरे विचार से, फिल्म में कुछ सीन्स के ऊपर, खासकर के जो इमोशनल सीन्स हैं उन पर और डायलॉग पर ध्यान ही नहीं दिया गया।"

फिल्म में सुनील लहरी को नहीं दिखा भक्तिभाव सुनील लहरी ने आगे कहा, “फिल्म में कुछ सीन्स हैं ही नहीं। जैसे कि परशुराम वाला सीन है, मुझे कमजोर लगा। अहल्या वाला सीन है ही नहीं। शूर्पणखा का जो राम जी के साथ वार्तालाप है, उसमें जिस हिसाब से शूर्पणखा राम जी को संबोधित करती है वो भी अच्छा नहीं लगा। सीता जी का राम जी को संबोधित करना, वो भी ठीक नहीं लगा। ऐसे कई और सीन हैं जो कमजोर हैं। जिनमें भक्तिभाव और दिव्यता कम लगी। ये फिल्म मेरे विचार से शक्ति प्रधान ज्यादा है, भक्ति प्रधान कम है।”

सुनील लहरी के रिएक्शन वीडियो पर क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स सुनील लहरी की इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया भी आई। एक यूजर ने लिखा- सर टीवी नाटक में समय अधिक होता है भावनाएं दिखाने के लिए जबकि फिल्म में समय सीमा सीमित होती है इसलिए भी भक्ति भावना में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- रामानंद सागर ने जो रामायण बनाई है वैसा अब कोई नहीं बना सकता है। एक ने कहा- मेरे लिए रामायण सिर्फ और सिर्फ रामानंद सागर जी की थी, और कोई उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। एक यूजर ने लिखा- फिल्म अच्छी है सर, लेकिन आपकी तो बात ही अलग थी सर। बहुत सारे यूजर्स ने लिखा कि सुनील लहरी ने जो कमाल लक्ष्मण बनकर किया था, वैसा अब दोबारा कोई नहीं कर सकता है।