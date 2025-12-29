सुनील ग्रोवर की ये मिमिक्री आपने देखी? वीडियो देख लोग बोले- ओह भाई लगा कि आमिर खान आया है
सुनील ग्रोवर जब सलमान खान की मिमिक्री करते हैं तो भाई भी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही वह कपिल शर्मा के शो पर जब आमिर खान बनकर आए तो एक पल को लोग कन्फ्यूज हो गए कि ये असली आमिर हैं।
सुनील ग्रोवर कमाल की मिमिक्री करते हैं, यह बात कई बार साबित हो चुकी है। वह शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान के बाद अब आमिर खान के गेटअप में आए। उनका ऐक्ट देखकर द ग्रेट इंडियन कपिल शो के मेहमान कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वहीं वायरल क्लिप के कॉमेंट सेक्शन में कई लोगों ने लिखा है कि उन्हें लगा कि असली आमिर खान हैं। लोग सुनील ग्रोवर के टैलेंट की तारीफ कर रहे हैं।
सुनील को देखकर चौंके लोग
द ग्रेट इंडियन कपिल शो में इस बार कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अपनी फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरी तू मेरा का प्रमोशन करने आए थे। सुनील ग्रोवर आमिर खान की तरह, कपड़े, बाल और चश्मे में आए तो हर कोई एक पल को चौंक गया। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी आमिर खान से काफी मैच कर रही थी। इसके बाद सुनील ग्रोवर ने जो फन का तड़का लगाया उस पर कपिल के मेहमान अपनी हंसी नहीं रोक पाए।
आमिर के स्टाइल में बिगाड़ा फिल्म का नाम
सुनील कार्तिक के पास बैठे और बोले, आपकी कौन सी पिक्चर आई है, ओ तेरी मैं तेरा... इस पर कार्तिक जोर से हंसने लगे। फिर सुनील बोले, शादी हो गई तुम्हारी? कपिल ने जवाब दिया, उनकी नहीं हुई। इस पर सुनील बोले, एक भी नहीं हुई? (आमिर की 2 शादियों की तरफ इशारा) इस पर सभी लोग हंस पड़े।
लोगों ने की सुनील ग्रोवर की जमकर तारीफ
कमेंट सेक्शन में लोग सुनील ग्रोवर की तारीफ कर रहे हैं। एक ने लिखा है, ओह भाई मुझे लगा आमिर आया है। एक कमेंट है, भाई ये तो बहुत टैलेंटेड है। एक ने लिखा है, अबे मुझे लगा रियल वाला आमिर आ गया। ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि सुनील ग्रोवर ने आमिर को बहुत बढ़िया तरीके से मिमिक किया है और वह एकदम आमिर लग रहे हैं। लोग सुनील ग्रोवर के टैलेंट की तारीफ कर रहे हैं। एक ने लिखा है, रियल वाला भी इतना रियल नहीं लगता है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
