सुनील ग्रोवर की ये मिमिक्री आपने देखी? वीडियो देख लोग बोले- ओह भाई लगा कि आमिर खान आया है

संक्षेप:

सुनील ग्रोवर जब सलमान खान की मिमिक्री करते हैं तो भाई भी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही वह कपिल शर्मा के शो पर जब आमिर खान बनकर आए तो एक पल को लोग कन्फ्यूज हो गए कि ये असली आमिर हैं।

Dec 29, 2025 09:52 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
सुनील ग्रोवर कमाल की मिमिक्री करते हैं, यह बात कई बार साबित हो चुकी है। वह शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान के बाद अब आमिर खान के गेटअप में आए। उनका ऐक्ट देखकर द ग्रेट इंडियन कपिल शो के मेहमान कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वहीं वायरल क्लिप के कॉमेंट सेक्शन में कई लोगों ने लिखा है कि उन्हें लगा कि असली आमिर खान हैं। लोग सुनील ग्रोवर के टैलेंट की तारीफ कर रहे हैं।

सुनील को देखकर चौंके लोग

द ग्रेट इंडियन कपिल शो में इस बार कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अपनी फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरी तू मेरा का प्रमोशन करने आए थे। सुनील ग्रोवर आमिर खान की तरह, कपड़े, बाल और चश्मे में आए तो हर कोई एक पल को चौंक गया। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी आमिर खान से काफी मैच कर रही थी। इसके बाद सुनील ग्रोवर ने जो फन का तड़का लगाया उस पर कपिल के मेहमान अपनी हंसी नहीं रोक पाए।

आमिर के स्टाइल में बिगाड़ा फिल्म का नाम

सुनील कार्तिक के पास बैठे और बोले, आपकी कौन सी पिक्चर आई है, ओ तेरी मैं तेरा... इस पर कार्तिक जोर से हंसने लगे। फिर सुनील बोले, शादी हो गई तुम्हारी? कपिल ने जवाब दिया, उनकी नहीं हुई। इस पर सुनील बोले, एक भी नहीं हुई? (आमिर की 2 शादियों की तरफ इशारा) इस पर सभी लोग हंस पड़े।

लोगों ने की सुनील ग्रोवर की जमकर तारीफ

कमेंट सेक्शन में लोग सुनील ग्रोवर की तारीफ कर रहे हैं। एक ने लिखा है, ओह भाई मुझे लगा आमिर आया है। एक कमेंट है, भाई ये तो बहुत टैलेंटेड है। एक ने लिखा है, अबे मुझे लगा रियल वाला आमिर आ गया। ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि सुनील ग्रोवर ने आमिर को बहुत बढ़िया तरीके से मिमिक किया है और वह एकदम आमिर लग रहे हैं। लोग सुनील ग्रोवर के टैलेंट की तारीफ कर रहे हैं। एक ने लिखा है, रियल वाला भी इतना रियल नहीं लगता है।

काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, ओटीटी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीडर इंट्रेस्ट की उनकी समझ उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और डिस्कवर-फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करती है। काजल साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Biology) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस, और प्रिवेंटिव केयर जैसे विषयों पर साइंस-आधारित, रिसर्च-ड्रिवेन और एक्सपर्ट-वेरिफाइड रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के साथ हेल्थ और मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जिनमें वह मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर इनपुट और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
