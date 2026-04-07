सुनील ग्रोवर ने जावेद अख्तर की मिमिक्री से लूटी महफिल, सामने ही बैठे थे लीजेंडरी लिरिक्स राइटर
सुनील ग्रोवर ने जब एक इवेंट में जावेद अख्तर की मिमिक्री की तब जावेद साहब उनके सामने ही बैठे हुए थे। खुद जावेद अख्तर और उनके पास ही बैठे राज बब्बर की हंस-हंसकर हालत खराब हो गई।
कॉमेडियन-एक्टर सुनील ग्रोवर अपनी गजब की मिमिक्री के चलते एक बार फिर इंटरनेट पर छा गए हैं। कादर खान और आमिर खान के अवतार में लोगों का दिल जीतने के बाद, अब सुनील ने 'स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026' में लीजेंडरी लिरिक्स राइटर और गीतकार जावेद अख्तर की हूबहू मिमिक्री करके सबको हैरान कर दिया। खास बात यह थी कि सुनील यह एक्ट खुद जावेद अख्तर के सामने ही कर रहे थे। उन्होंने स्टेज पर आते ही मजाकिया अंदाज में उनसे माफी मांगते हुए कहा, 'भाई माफ कीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं सर। माफ कीजिएगा।' इसके बाद सुनील पूरी तरह से जावेद अख्तर के किरदार में छा गए।
जावेद अख्तर के सामने ही की उनकी मिमिक्री
जावेद अख्तर की गजब की कॉमिक टाइमिंग से पूरा हॉल को ठहाकों से गूंज उठा। सुनील ग्रोवर ने जावेद साहब के अंदाज में कहा, 'मैं पढ़ते-पढ़ते किताब में घुस गया था। मैं हूं जावेद अठहत्तर।' इसके बाद उन्होंने सामने बैठे असली जावेद अख्तर की ओर इशारा करते हुए चुटकी ली और पूछा, 'आप कौन से नंबर के बैठे हुए हैं सर? मैं अठहत्तरवें नंबर का जावेद हूं।' सुनील की यह बात सुनकर वहां मौजूद लोगों ने खूब ठहाके लगाए। खुद जावेद अख्तर भी इस एक्ट का पूरा मजा उठा रहे थे और उनके बगल में बैठे राज बब्बर को भी जोर-जोर से हंसते हुए नजर आए।
फराह खान के साथ ट्यूनिंग ने जीत लिया दिल
फराह खान ने भी स्टेज पर आकर सुनील को 'जावेद अंकल' कहकर पुकारा। सुनील और फराह खान की ट्यूनिंग ने इस मंच को और मजेदार बना दिया। इस इवेंट के क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और लोग सुनील ग्रोवर की मिमिक्री की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर एक यूजर ने लिखा, 'इन्होंने तो AI को भी फेल कर दिया।' वहीं एक अन्य यूजर ने सुनील को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का 'अनमोल रतन' बताया। फैंस उनकी ऑब्जर्वेशन और बारीकियों को पकड़ने के मुरीद हो गए हैं।
कपिल के साथ जब दोबारा लौटे सुनील ग्रोवर
बता दें कि सुनील ग्रोवर पिछले कुछ वक्त से लगातार सुर्खियों में हैं। 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में उनके कादर खान और आमिर खान के एक्ट काफी पसंद किए गए थे। सुनील कॉमेडी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह दुनिया के कुछ चुनिंदा वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक हैं। सुनील ग्रोवर का जब कपिल शर्मा के साथ झगड़ा हुआ था तो उसके बाद काफी वक्त तक वह स्क्रीन से दूर हो गए थे, लेकिन फिर जब वो नेटफ्लिक्स पर कपिल के साथ एक बार फिर वापस लौटे तो उन्होंने तहलका मचा दिया। उन्होंने बैक टू बैक कई दमदार एक्ट किए।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।