'मदर इंडिया' के सेट पर नरगिस को बचाते हुए जल गए थे सुनील दत्त, चेहरे का हो गया था बुरा हाल, 68 साल पुरानी तस्वीरें आईं

हिंदी सिनेमा की वे कल्ट क्लासिक फिल्म जिसने देश ही नहीं विदेश में भी इतिहास रच दिया था। ये एक ऐसी फिल्म थी, जिसमें ऑन स्क्रीन मां-बेटे का रोल निभाने वाले स्टार्स बाद में असल जिंदगी में पति-पत्नी बनें। हम बात कर रहे हैं साल 1957 में रिलीज हुई फिल्म 'मदर इंडिया' की। इस फिल्म ने कई अवॉर्ड जीते हैं। मूवी में सुनील दत्त और नर्गिस की जोड़ी काफी सुर्खियों में रही। वजह 'मदर इंडिया' के सेट पर आग लगने के बाद उनकी प्रेम कहानी का शुरू होना। 68 साल बाद सुनील और नरगिस की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं।

68 साल पुरानी तस्वीरें आईं सामने bollywoodtriviapc नाम के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर नरगिस और सुनील दत्त की कुछ तस्वीरें शेयर की गई हैं। ये तस्वीरें साल 1957 की हैं, जब फिल्म 'मदर इंडिया' के सेट पर आग लग गई थी। इस आग में नरगिस बुरी तरह से फंस गई थीं। वहीं, अपनी जान की परवाह किए बिना सुनील दत्त उस आग में कूद गए और उन्होंने नरगिस को बचा लिया। लेकिन सुनील इस आग की लपटों से बुरी तरह झुलस गए थे।

घायल सुनील की देखभाल करती दिखीं नरगिस सामने आई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुनील दत्त बेड पर लेटे हैं और उनके चेहरे पर पट्टियां लगी हुई हैं। साथ ही नरगिस उनके बगल में बैठकर उनकी देखभाल करती दिख रही हैं। वहीं, आप जिस तरह से सुनील नरगिस को देख रहे हैं उनकी आंखें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। कहते हैं इस वाकये के बाद सुनील दत्त और नरगिस के दिल में एक दूसरे के प्रति एक खास सम्मान और लगाव पैदा हो गया था।