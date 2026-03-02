उनके पास यश चोपड़ा थे…सुनील शेट्टी ने बताया शाहरुख खान के स्टारडम का राज, बोले-वो जो सम्मान देते…

उनके पास यश चोपड़ा थे…सुनील शेट्टी ने बताया शाहरुख खान के स्टारडम का राज, बोले-वो जो सम्मान देते…
सुनील शेट्टी ने हाल में शाहरुख खान और उनके स्टारडम पर खुलकर बात की। एक्टर ने बताया कि शाहरुख की जगह कोई दूसरा एक्टर क्यों नहीं पहुंच पाया। वो सोशल मीडिया पर विश्वास नहीं रखते।
बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का स्टारडम सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि ग्लोबली फैला हुआ है। पिछले करीब 35 सालों से एक्टर अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करते आ रहे हैं। एक्टर की फैन फॉलोइंग में उनके साथी एक्टर्स भी शामिल हैं। हाल में सुनील शेट्टी ने शाहरुख खान की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी जगह कोई दूसरा एक्टर नहीं ले पाएगा। साथ ही ये भी कि एक्टर जिस स्टारडम को एन्जॉय कर रहे हैं वहां तक पहुंचने में उनकी कड़ी मेहनत है।
शाहरुख खान इस वजह से बने स्टार
बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने हाल में शाहरुख खान के स्टारडम पर खुलकर बात की है। सुनील हाल में राज शमानी के पॉडकास्ट पर पहुंचे थे। इस दौरान जब सुनील शेट्टी से पूछा गया कि कोई दूसरा एक्टर उस स्टारडम तक क्यों नहीं पहुंच पाया जहां शाहरुख खान हैं। इसके जवाब में सुनील ने कहा, ‘क्योंकि उनके पास म्यूजिक था। भारत में म्यूजिक बहुत मैटर करता है। उनके पास यश जी (यश चोपड़ा) और बेस्ट गाने थे। उनकी अपने काम के लिए कमिटमेंट। वो खुद को हर समय गढ़ते हैं, खुद पर काम करते रहते हैं। उनकी शालीनता शानदार है। वो जो सम्मान देते हैं और उम्मीद करते हैं वो सच में तारीफ के काबिल है। जो वहां हमेशा होते हैं जहां उनकी जरूरत होती है’।
सोशल मीडिया से दूर हैं शाहरुख खान
सुनील ने आगे कहा कि शाहरुख खान सोशल मीडिया के चक्कर में नहीं पड़ते। वो पोस्ट करने में इतना विश्वास नहीं रखते। उनमें पुराने एक्टर वाला अट्रैक्शन है। इस पीढ़ी के बच्चे मानते हैं कि सोशल मीडिया पर खबरे फैलाना आगे बढ़ने का रास्ता है। लेकिन ये लोग नहीं मानते। रणबीर कपूर की तरफ कि वो सोशल मीडिया पर नहींहैं। वो वहीं होते हैं जहां उनका काम होता है। और उनका काम बोलता है।
अनुभव सिन्हा ने की थी एक्टर की तारीफ
बता दें, सुनील शेट्टी ही नहीं शाहरुख खान के बारे में बात करते हुए डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने हाल में एक पॉडकास्ट में यही बातें कही थीं। डायरेक्टर ने कहा था कि उनकी फिल्म रा वन डायरेक्ट करना उनके लिए बड़ी उपलब्धि नहीं थी, लेकिन इस दौरान शाहरुख को जानना बड़ी बात थी। एक्टर के सोचने और समझने के तरीके ने अनुभव सिन्हा को प्रभावित किया था।
किंग का हो रहा है इंतजार
वर्क फ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान इन दिनों अपनी फिल्म किंग के काम में बिजी हैं। इस फिल्म में एक्टर को अपनी बेटी सुहाना खान के साथ स्क्रीन शेयर करते देखा जाएगा। किंग में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, अरशद वारसी, बॉबी देओल, अभिषेक बच्चन, जयदीप अहलावत जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। फिल्म इस साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज हो रही है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
