अपनी मिमिक्री देख भड़के सुनील शेट्टी, बोले- इतना घटिया मैंने कभी नहीं देखा

सुनील शेट्टी हाल ही में एक इवेंट में पहुंचे और इस दौरान जब एक आर्टिस्ट ने उनकी मिमिक्री की तो वह काफी भड़क गए। इतना ही नहीं उन्होंने आर्टिस्ट को दोबारा उनकी मिमिक्री करने से मना कर दिया।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 09:22 AM
सुनील शेट्टी जो आम तौर पर काफी कूल दिखते हैं, उनका नया वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह गुस्से में नजर आ रहे हैं। वीडियो में आप देखेंगे कि सुनील एक आर्टिस्ट को उनकी मिमिक्री करने के लिए डांट रहे हैं और सभी काफी हैरानी से एक्टर को देख रहे हैं। वीडियो भोपाल का बताया जा रहा है, हालांकि कब का है यह इवेंट पता नहीं चल पाया है।

क्या बोले सुनील

सुनील बोलते हैं, 'तब से यह भाईसहाब अलग-अलग डायलॉग बोल रहे हैं जो मेरी आवाज में है ही नहीं। इतना घटिया मिमिक्री मैंने कभी देखा बी नहीं है। जब सुनील शेट्टी बोलता है तो एक मर्द की तरह बोलता है, ये बच्चे की तरह बोल रहा था। बेटा जब मिमिक्री करते हो तो अच्छे से करनी चाहिए। खराब नकल नहीं करनी चाहिए।'

आर्टिस्ट ने मांगी माफी

सुनील की इस बात को सुनकर मिमिक्री आर्टिस्ट माफी भी मांगते हैं। वह बोलते हैं, 'सॉरी सर, मैं बिल्कुल आपकी मिमिक्री करने की कोशिश नहीं कर रहा था।'

सुनील बोले बच्चा है अभी

इस पर सुनील बोलते हैं कि कोशिश करना भी मत बेटा। अभी बहुत टाइम है सुनील शेट्टी बनने में, पीछे बाल बांधने से कुछ नहीं होता है। अभी बच्चा है, लगता है सुनील शेट्टी की एक्शन फिल्म नहीं देखी है इसने।

सुनील फिर बाकी लोगों से बात करते हैं और उन्हें इवेंट पर आने के लिए थैंक्यू बोलते हैं।

लोग हुए नाराज

इस वीडियो को देखकर सब काफी हैरान हैं और सुनील के रिएक्शन से निराश भी हैं। किसी ने कमेंट किया कि ये काफी रूड है। वहीं एक ने लिखा कि सुनील शेट्टी की इतनी अच्छी इमेज है, लेकिन उन्होंने कुछ ही सेकेंड में इसे खराब कर दिया।

बता दें कि सुनील हाल ही में शो हंटर सीजन 2 में नजर आए थे जिसमें उनके साथ जैकी श्रॉफ थे। इसके बाद वह अब वेलकम टू द जंगल और हेरा फेरी 3 में नजर आने वाले हैं।

