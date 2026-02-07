'मैं चाहूंगा कि...'ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया-पाक मैच पर सुनील शेट्टी ने किया रिएक्टर, वायरल हुआ स्टेटमेंट

संक्षेप: सुनील एक बार फिर से चर्चा में आए हैं। सुनील ने ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच खेलने को लेकर पाकिस्तान की ओर से बायकॉट पर रिएक्ट किया है। उनका ये स्टेटमेंट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी इन दिनों लगातार किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी की फिल्म 'बॉर्डर 2' रिलीज हुई। इस फिल्म को लेकर सुनील काफी एक्साइटेड होने के साथ ही इमोशनल भी हुए। क्योंकि सुनील खुद 'बॉर्डर' का हिस्सा रहे थे। ऐसे में अब सुनील एक बार फिर से चर्चा में आए हैं। सुनील ने ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच खेलने को लेकर पाकिस्तान की ओर से बायकॉट पर रिएक्ट किया है। उनका ये स्टेटमेंट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

IND vs PAK मैच पर बैन लगने पर बोले सुनील दरअसल, इन दिनों अपकमिंग ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच खेलने को लेकर पाकिस्तान की ओर से बायकॉट की खबरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान सरकार ने कोलंबो में 15 फरवरी को होने वाले बहुप्रतीक्षित IND vs PAK मैच पर बैन लगा दिया है। ऐसे में अब मुंबई में एक इवेंट के दौरान ANI से बातचीत के दौरान सुनील शेट्टी ने कहा, 'मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान श्रीलंका आए और भारत के खिलाफ खेले। भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज की तरह ही एक खूबसूरत राइवलरी है।' गौरतलब है कि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ अपने ग्रुप-स्टेज मैच का बहिष्कार करने का फैसला किया, जब पाकिस्तान सरकार ने X पर पोस्ट किया कि पाकिस्तान टीम बिना कोई कारण बताए भारत के खिलाफ मैच में "मैदान पर नहीं उतरेगी"।