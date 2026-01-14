बॉर्डर 2 का हिस्सा नहीं होने पर दुखी सुनील शेट्टी, बताया क्यों नहीं हैं कर पाए फिल्म में काम

संक्षेप: सुनील शेट्टी जिन्हें बॉर्डर फिल्म में काफी पसंद किया गया था, उनका कहना है कि वह भी बॉर्डर 2 का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन इस वजह से ऐसा नहीं हो पाया।

सुनील शेट्टी साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर में नजर आए थे। अब उनके बेटे अहान शेट्टी फिल्म बॉर्डर 2 में नजर आने वाले हैं। सुनील को इस पर काफी गर्व है। अब सुनील ने हाल ही में अपने दिल की इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वह भी बॉर्डर 2 का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन इस वजह से वह फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाएंगे।

इस वजह से बॉर्डर करते हुए डर गए थे सुनील सुनील ने एक इवेंट में कहा, ‘मैं इस फिल्म को कभी नहीं भूल सकता। जब मुझे इस किरदार का ऑफर मिला था, मैं डरा हुआ था कि क्या मैं इस किरदार को अच्छे से निभा पाऊंगा कि नहीं क्योंकि रियल लाइफ किरदार निभाना आसान नहीं होता।’

इस वजह से बॉर्डर 2 का हिस्सा नहीं बन पाए सुनील सुनील ने आगे कहा, ‘जब मुझे मेरा डेथ सीक्वेंस मिला, मैं काफी खुश था। जब आप अपने देश के लिए मरते हैं तो आपको काफी अच्छा लगता है। लेकिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं मरता नहीं बॉर्डर में तो बॉर्डर का हिस्सा होता। मुझे हमेशा से आर्मी की यूनिफॉर्म पहनने की इच्छा थी।’

सुनील ने यह भी कहा कि वह फिल्ममेकर अनुराग के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अहान को बॉर्डर 2 में मौका मिला।

सुनील ने यह भी कहा, ‘यह अहान की दूसरी फिल्म है और उनका किरदार काफी बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने अहान को कहा कि आपके कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी है।’

बॉर्डर 2 की बात करें तो इस फिल्म को अनुराग सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान अहम किरदार में हैं। फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होगी।