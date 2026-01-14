Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSuniel Shetty Says He Would Have Returned For Border 2 If His Character Survived In Original
बॉर्डर 2 का हिस्सा नहीं होने पर दुखी सुनील शेट्टी, बताया क्यों नहीं हैं कर पाए फिल्म में काम

बॉर्डर 2 का हिस्सा नहीं होने पर दुखी सुनील शेट्टी, बताया क्यों नहीं हैं कर पाए फिल्म में काम

संक्षेप:

सुनील शेट्टी जिन्हें बॉर्डर फिल्म में काफी पसंद किया गया था, उनका कहना है कि वह भी बॉर्डर 2 का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन इस वजह से ऐसा नहीं हो पाया।

Jan 14, 2026 12:21 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सुनील शेट्टी साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर में नजर आए थे। अब उनके बेटे अहान शेट्टी फिल्म बॉर्डर 2 में नजर आने वाले हैं। सुनील को इस पर काफी गर्व है। अब सुनील ने हाल ही में अपने दिल की इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वह भी बॉर्डर 2 का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन इस वजह से वह फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाएंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस वजह से बॉर्डर करते हुए डर गए थे सुनील

सुनील ने एक इवेंट में कहा, ‘मैं इस फिल्म को कभी नहीं भूल सकता। जब मुझे इस किरदार का ऑफर मिला था, मैं डरा हुआ था कि क्या मैं इस किरदार को अच्छे से निभा पाऊंगा कि नहीं क्योंकि रियल लाइफ किरदार निभाना आसान नहीं होता।’

इस वजह से बॉर्डर 2 का हिस्सा नहीं बन पाए सुनील

सुनील ने आगे कहा, ‘जब मुझे मेरा डेथ सीक्वेंस मिला, मैं काफी खुश था। जब आप अपने देश के लिए मरते हैं तो आपको काफी अच्छा लगता है। लेकिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं मरता नहीं बॉर्डर में तो बॉर्डर का हिस्सा होता। मुझे हमेशा से आर्मी की यूनिफॉर्म पहनने की इच्छा थी।’

सुनील ने यह भी कहा कि वह फिल्ममेकर अनुराग के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अहान को बॉर्डर 2 में मौका मिला।

सुनील ने यह भी कहा, ‘यह अहान की दूसरी फिल्म है और उनका किरदार काफी बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने अहान को कहा कि आपके कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी है।’

ये भी पढ़ें:अहान के स्ट्रगल के बारे में याद कर इमोशनल हुए सुनील शेट्टी, बोले- काफी कुछ…

बॉर्डर 2 की बात करें तो इस फिल्म को अनुराग सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान अहम किरदार में हैं। फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होगी।

सुनील की फिल्मों की बात करें तो वह अब वेलकम टू द जंगल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार, दिशा पाटनी, अरशद वारसी, रवीना टंडन और जैकलीन फर्नांडिस भी हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
suniel shetty Border 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।