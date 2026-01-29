Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSuniel Shetty says he has not watched Border 2 yet promises to watch it after it crosses Rs 500 cr mark
Border 2: सुनील शेट्टी ने अभी तक नहीं देखी बेटे अहान की ‘बॉर्डर 2’, बोले- जब फिल्म…

Border 2: सुनील शेट्टी ने अभी तक नहीं देखी बेटे अहान की ‘बॉर्डर 2’, बोले- जब फिल्म…

संक्षेप:

Border 2 Box Office Collection: हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर सुनील शेट्टी ने बताया कि उन्होंने अभी तक अपने बेटे अहान शेट्टी की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ नहीं देखी है।

Jan 29, 2026 03:17 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सुनील शेट्टी ने बेटे अहान शेट्टी की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ नहीं देखी है। उन्होंने हाल ही में दिए इंटरव्यू में बताया कि वह अपनी पत्नी माना शेट्टी, बेटी अथिया शेट्टी और दामाद केएल राहुल के साथ ‘बॉर्डर 2’ के प्रीमियर पर गए थे। लेकिन फिल्म देखने थिएटर के अंदर नहीं गए। उन्होंने इसका कारण भी बताया। याद दिला दें, सुनील शेट्टी 1997 में आई ‘बॉर्डर’ का हिस्सा था। उन्होंने उस फिल्म में असिस्टेंट कमांडेंट भैरों सिंह राठौड़ का किरदार निभाया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

साढ़े तीन घंटे थिएटर के बाहर बैठे रहे सुनील

मिड डे को दिए एक इंटरव्यू में, सुनील शेट्टी ने कहा, “मैं साढ़े तीन घंटे थिएटर के बाहर बैठा रहा, लोगों से मिलता रहा और सभी तारीफें सुनता रहा।” जहां उनसे इसके पीछे का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा, “मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि जब तक ‘बॉर्डर 2’ दुनिया भर में 500 करोड़ रुपये का कलेक्शन पार नहीं कर लेती, मैं इसे नहीं देखूंगा। मैंने अहान के लिए मन्नत मांगी थी। अब तक, मैंने एक भी फ्रेम नहीं देखा है। मुझे गलत मत समझिए, यह फिल्म को लेकर घमंड नहीं है। ये एक पिता के जज्बात हैं।”

बॉर्डर 1 में सुनील शेट्टी

500 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं की तो?

जब सुनील शेट्टी से पूछा गया कि अगर ‘बॉर्डर 2’ 500 करोड़ नहीं पार कर पाई तो क्या होगा? तब सुनील शेट्टी ने जवाब दिया, “मुझे उम्मीद है कि यह 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर जाएगी। माना को ‘बॉर्डर 2’ बहुत पसंद आई। जिस किसी ने भी फिल्म देखी है, उसने अहान के काम की तारीफ की है। मुझे खुशी है कि ‘धुरंधर’ [2025] के बाद, एक और हिंदी फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया है।”

“सबको साथ ले जाऊंगा”

सुनील ने आगे कहा, “जब फिल्म 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी तब मैं इसे अहान, उसके दोस्तों और अपने परिवार के साथ देखूंगा। मैं सनी पाजी, वरुण और बाकी लोगों को भी अपने साथ ले जाऊंगा। शायद यह उनके लिए दूसरी बार होगा, लेकिन मेरे लिए यह पहली बार होगा। उसके बाद मैं इसे कितनी बार देखूंगा, यह मुझे नहीं पता। मुझे हमेशा अहान और उसके फैसलों पर गर्व रहा है। उसे पूरा यकीन था कि ‘बॉर्डर 2’ वही फिल्म है जो वह करना चाहता था।”

ये भी पढ़ें:आ गए सातवें दिन के कलेक्शन के शुरुआती आंकड़े, पढ़ें बॉर्डर-2 की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ये भी पढ़ें:अरिजीत सिंह से जबरदस्ती गवाया गया 'बॉर्डर 2' का गाना? भूषण कुमार ने दिया जवाब
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
suniel shetty Border 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।