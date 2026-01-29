Border 2: सुनील शेट्टी ने अभी तक नहीं देखी बेटे अहान की ‘बॉर्डर 2’, बोले- जब फिल्म…

संक्षेप: Border 2 Box Office Collection: हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर सुनील शेट्टी ने बताया कि उन्होंने अभी तक अपने बेटे अहान शेट्टी की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ नहीं देखी है।

सुनील शेट्टी ने बेटे अहान शेट्टी की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ नहीं देखी है। उन्होंने हाल ही में दिए इंटरव्यू में बताया कि वह अपनी पत्नी माना शेट्टी, बेटी अथिया शेट्टी और दामाद केएल राहुल के साथ ‘बॉर्डर 2’ के प्रीमियर पर गए थे। लेकिन फिल्म देखने थिएटर के अंदर नहीं गए। उन्होंने इसका कारण भी बताया। याद दिला दें, सुनील शेट्टी 1997 में आई ‘बॉर्डर’ का हिस्सा था। उन्होंने उस फिल्म में असिस्टेंट कमांडेंट भैरों सिंह राठौड़ का किरदार निभाया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

साढ़े तीन घंटे थिएटर के बाहर बैठे रहे सुनील मिड डे को दिए एक इंटरव्यू में, सुनील शेट्टी ने कहा, “मैं साढ़े तीन घंटे थिएटर के बाहर बैठा रहा, लोगों से मिलता रहा और सभी तारीफें सुनता रहा।” जहां उनसे इसके पीछे का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा, “मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि जब तक ‘बॉर्डर 2’ दुनिया भर में 500 करोड़ रुपये का कलेक्शन पार नहीं कर लेती, मैं इसे नहीं देखूंगा। मैंने अहान के लिए मन्नत मांगी थी। अब तक, मैंने एक भी फ्रेम नहीं देखा है। मुझे गलत मत समझिए, यह फिल्म को लेकर घमंड नहीं है। ये एक पिता के जज्बात हैं।”

500 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं की तो? जब सुनील शेट्टी से पूछा गया कि अगर ‘बॉर्डर 2’ 500 करोड़ नहीं पार कर पाई तो क्या होगा? तब सुनील शेट्टी ने जवाब दिया, “मुझे उम्मीद है कि यह 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर जाएगी। माना को ‘बॉर्डर 2’ बहुत पसंद आई। जिस किसी ने भी फिल्म देखी है, उसने अहान के काम की तारीफ की है। मुझे खुशी है कि ‘धुरंधर’ [2025] के बाद, एक और हिंदी फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया है।”