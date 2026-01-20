Hindustan Hindi News
सुनील शेट्टी ने दिया धुरंधर का रिव्यू, बोले- अक्षय खन्ना शानदार हैं, लेकिन रणवीर सिंह...

संक्षेप:

सुनील शेट्टी उन सेलेब में से एक हैं जो दूसरे को-स्टार्स और उनकी फिल्मों की तारीफ करने से झिझकते नहीं हैं। अब सुनील ने फिल्म धुरंधर और उसकी स्टार कास्ट की तारीफ की है।

Jan 20, 2026 07:15 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
धुरंधर की रिलीज को 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अब भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है। फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन अहम किरदार में हैं। फिल्म की ना सिर्फ दर्शकों ने बल्कि इंडस्ट्री के कई लोगों ने तारीफ की है। अब सुनील शेट्टी ने धुरंधर को लेकर बात की और अपना रिव्यू दिया है।

क्या बोले धुरंधर को लेकर सुनील शेट्टी

सुनील ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा, ‘आदित्य धर ने यह एहसास किया कि लोग ओटीटी को ज्यादा यूज करते हैं तो उन्होंने कहा कि आपको ओटीटी चाहिए? मैं आपको वो बड़े पर्दे पर दूंगा। मैं आपको स्क्रीन पर 4 घंटे दूंगा और लोगों को सही भी लगा।’

रणवीर और अक्षय को लेकर क्या बोले

फिल्म की कास्ट को लेकर सुनील बोले, ‘परफॉर्मेंस सबकी शानदार है। अक्षय खन्ना टेन ऑन टेन हैं। वह शानदार एक्टर हैं। हालांकि रणवीर सिंह 10 में से 100 हैं।’

सुनील ने आगे कहा, ‘अक्षय अच्छे एक्टर हैं लेकिन रणवीर को संयमित किया गया। राष्ट्रवाद को नायक के रूप में दिखाना आसान है और दर्शक इस पर विश्वास कर लेते हैं।’

धुरंधर 2 में रणवीर को देखने के लिए एक्साइटेड

रणवीर को सीक्वल में देखने को लेकर सुनील एक्साइटेड हैं। वह बोले, ‘मैं उन्हें सिर्फ धुरंधर 2 में इमैजिन कर रहा हूं। वह लीजेंड हैं। हैट्स ऑफ।’

अहान को लेकर सुनील को है गर्व

सुनील इन दिनों वैसे काफी एक्साइटेड हैं और प्राउड फील कर रहे हैं क्योंकि उनके बेटे अहान शेट्टी की फिल्म बॉर्डर 2 आ रही है। बॉर्डर जिसमें पहले सुनील शेट्टी थे और अब इसके सीक्वल में उनके बेटे लीड रोल में हैं।

बॉर्डर 2 में अहान के साथ सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन भी हैं। फिल्म 23 जनवरी को रिलीज हो रही है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
