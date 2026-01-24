सुनील शेट्टी ने रिजेक्ट किया 40 करोड़ का तंबाकू एड ऑफर, कहा- अहान, आथिया, राहुल पर…

संक्षेप: सुनील शेट्टी बॉलीवुड के फिट एक्टर्स में से एक हैं। अब उन्होंने बताया हाल ही में कि कैसे उन्होंने 40 करोड़ के तंबाकू विज्ञापन का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था।

बॉलीवुड के कई ऐसे सेलेब्स हैं जो तंबाकू और शराब के ब्रांड्स का विज्ञापन करते हैं। लेकिन कई एक्टर्स ऐसे भी हैं जो मोटी रकम मिलने के बाद भी ऐसे विज्ञापन को करने से मना कर देते हैं। इनमें से एक हैं सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी ने हाल ही में बताया कि कैसे उन्होंने 40 करोड़ के तंबाकू विज्ञापन को करने से मना कर दिया।

आज भी यंग बच्चे करते हैं प्यार और रिस्पेक्ट पीपिंग मून के पॉडकास्ट में सुनील ने कहा, ‘मैं अपनी हेल्थ का शुक्रगुजार हूं। ये मेरी बॉडी है जिसने सुनील शेट्टी को मौका दिया फिल्म बिजनेस का। अगर मैं इसकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा तो मैं खुद के साथ इनजस्टिस करूंगा। मैं अपने बच्चों के लिए क्या लीगेसी छोड़कर जाऊंगा? सिनेमा या बॉक्स ऑफिस के लिहाज से शायद आज मैं अब रिलैवेंट ना रहूं, लेकिन आज भी 17-20 साल के बच्चे मुझे इतनी रिस्पेक्ट और प्यार देते हैं।’

40 करोड़ रुपए हुए थे ऑफर उन्होंने आगे कहा, ‘मुझे तंबाकू का एड का ऑफर मिला था, जिसके लिए 40 करोड़ दिए जा रहे थे। मैंने उन्हें देखा और कहा क्या आपको लगता है मैं इस डील को एक्सेप्ट कर लूंगा? हो सकता है मुझे पैसे चाहिए, लेकिन नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे अहान, आथिया या राहुल पर गलत असर पड़े। इसके बाद कभी किसी कि हिम्मत नहीं हुई अप्रोच करने की।’

अक्षय और अजय को किया था ट्रोल बता दें कि जब अक्षय और अजय ने पान मसाला ब्रांड का एड किया था तो उन्हें काफी ट्रोल किया गया था। अक्षय को लेकर तो सबसे ज्यादा तब सब हैरान हुए क्योंकि वह तो खुद फिटनेस का ध्यान रखते हैं। अक्षय ने फिर सभी से माफी भी मांगी थी।