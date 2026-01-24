Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSuniel Shetty Reveals Rejecting 40 Crore Tobacco Advertisement Says It Would Leave Blemish On Ahan Athiya Kl Rahul
सुनील शेट्टी ने रिजेक्ट किया 40 करोड़ का तंबाकू एड ऑफर, कहा- अहान, आथिया, राहुल पर…

सुनील शेट्टी ने रिजेक्ट किया 40 करोड़ का तंबाकू एड ऑफर, कहा- अहान, आथिया, राहुल पर…

संक्षेप:

सुनील शेट्टी बॉलीवुड के फिट एक्टर्स में से एक हैं। अब उन्होंने बताया हाल ही में कि कैसे उन्होंने 40 करोड़ के तंबाकू विज्ञापन का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था।

Jan 24, 2026 10:57 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड के कई ऐसे सेलेब्स हैं जो तंबाकू और शराब के ब्रांड्स का विज्ञापन करते हैं। लेकिन कई एक्टर्स ऐसे भी हैं जो मोटी रकम मिलने के बाद भी ऐसे विज्ञापन को करने से मना कर देते हैं। इनमें से एक हैं सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी ने हाल ही में बताया कि कैसे उन्होंने 40 करोड़ के तंबाकू विज्ञापन को करने से मना कर दिया।

आज भी यंग बच्चे करते हैं प्यार और रिस्पेक्ट

पीपिंग मून के पॉडकास्ट में सुनील ने कहा, ‘मैं अपनी हेल्थ का शुक्रगुजार हूं। ये मेरी बॉडी है जिसने सुनील शेट्टी को मौका दिया फिल्म बिजनेस का। अगर मैं इसकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा तो मैं खुद के साथ इनजस्टिस करूंगा। मैं अपने बच्चों के लिए क्या लीगेसी छोड़कर जाऊंगा? सिनेमा या बॉक्स ऑफिस के लिहाज से शायद आज मैं अब रिलैवेंट ना रहूं, लेकिन आज भी 17-20 साल के बच्चे मुझे इतनी रिस्पेक्ट और प्यार देते हैं।’

40 करोड़ रुपए हुए थे ऑफर

उन्होंने आगे कहा, ‘मुझे तंबाकू का एड का ऑफर मिला था, जिसके लिए 40 करोड़ दिए जा रहे थे। मैंने उन्हें देखा और कहा क्या आपको लगता है मैं इस डील को एक्सेप्ट कर लूंगा? हो सकता है मुझे पैसे चाहिए, लेकिन नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे अहान, आथिया या राहुल पर गलत असर पड़े। इसके बाद कभी किसी कि हिम्मत नहीं हुई अप्रोच करने की।’

अक्षय और अजय को किया था ट्रोल

बता दें कि जब अक्षय और अजय ने पान मसाला ब्रांड का एड किया था तो उन्हें काफी ट्रोल किया गया था। अक्षय को लेकर तो सबसे ज्यादा तब सब हैरान हुए क्योंकि वह तो खुद फिटनेस का ध्यान रखते हैं। अक्षय ने फिर सभी से माफी भी मांगी थी।

सुनील की फिल्में

सुनील की फिल्मों की बात करें तो वह अब वेलकम टू द जंगल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार, संजय दत्त, अरशद वारसी, लारा दत्ता, रवीना टंडन, दिशा पटानी समेत कई स्टार्स हैं। इसके अलावा वह हेरा फेरी 3 में भी नजर आएंगे अक्षय कुमार, परेश रावल के साथ। फैस सुनील को इन दोनों फिल्मों में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं।

suniel shetty

