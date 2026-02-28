Hindustan Hindi News
सुनील शेट्टी ने अब तक नहीं देखी बॉर्डर 2, बोले- कई बार मन किया, लेकिन खुद को रोका क्योंकि...

Feb 28, 2026 03:04 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी ने बॉर्डर 2 में काम किया और इसको लेकर सुनील को अहान पर काफी गर्व है, लेकिन अभी तक सुनील ने खुद बॉर्डर 2 नहीं देखी है।

बॉर्डर 2 इसी साल जनवरी में रिलीज हुई है। फिल्म में वरुण धवन, सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी साथ में थे। अहान के फिल्म में होने से सुनील शेट्टी को काफी गर्व हुआ क्योंकि वह खुद पहले पार्ट का हिस्सा थे। सुनील ने अभी तक बॉर्डर 2 नहीं देखी है और उन्होंने कसम खाई है कि जब तक मूवी 500 करोड़ नहीं कमा लेती, वह फिल्म नहीं देखेंगे। अब सुनील ने फिर इस पर बात की और कहा कि पिता के प्यार के चक्कर में ऊपरवाला दे ही देगा।

सुनील बोले पिता के प्यार के चक्कर में ऊपरवाला दे देगा

सुनील ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा, मैंने मन में फिल्म देखने से बहुत पहले सोच लिया था कि यार देशभक्ति कि फिल्म है 500 करोड़ तो होनी चाहिए और वो मैंने ठान ली थी कि मैं देखूंगा 500 के बाद। मुझे लगता है उसके पास पहुंचना ही है। 489 करोड़ हुआ है, 10-11 करोड़ मुझे लगता है पिता के प्यार के चक्कर में ऊपरवाला दे ही देगा। बस सोचा था एक इमोशन था। मैं इस पर अब तक टिका हुआ हूं। मैंने देखी नहीं है फिल्म।

बॉर्डर 2 की कमाई

सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर 2 ने भारत में 327 करोड़ की कमाई की है भारत में और वर्ल्डवाइड 447 करोड़ कमाए हैं।

कई बार सोचा फिल्म देखने का

सुनील ने यह भी कहा कि उन्होंने कई बार सोचा कि वह फिल्म देखने जाएं, लेकिन खुद को राका फिर। वह थिएटर तक के बाहर खड़े रहे हैं और अहान के डायलॉग सुने और देखा कि वह सही साउंड कर रहे थे कि नहीं।

बॉर्डर 2 की बात करें तो फिल्म को टी सीरीज और जे पी फिल्म्स ने प्रोड्यूस की है। वहीं अनुराग सिंह ने मूवी को डायरेक्ट किया है। यह 1997 में आई फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है।

बॉर्डर 2 में वरुण, दिलजीत, सनी और अहान के अलावा मोना सिंह, सोनम बाजवा, आन्या सिंह, प्रणव वशिष्ट और मेधा राणा अहम किरदार में हैं।

वैसे बता दें कि फिल्म में सुनील की झलक भी दिखी थी। सुनील और अक्षय खन्ना की क्लाइमेक्स में झलक दिखी थी जिसे देखकर सब इमोशनल हो गए थे।

सुनील शेट्टी की फिल्में

सुनील की फिल्मों की बात करें तो वह लास्ट कन्नड़ फिल्म जय में नजर आए थे। अब वह वेलकम टू द जंगल और हेरा फेरी 3 में नजर आने वाले हैं। वेलकम टू द जंगल में सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, संजय दत्त, अरशद वारसी, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, रवीना टंडन समेत कई स्टार्स हैं। फिल्म इस साल जून में रिलीज होगी।

वहीं हेरा फेरी 3 में सुनील के साथ अक्षय कुमार और परेश रावल लीड रोल में हैं। हालांकि इसकी रिलीज डेट को लेकर कोई अपडेट नहीं है।

suniel shetty Border 2

