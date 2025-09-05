टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' को लेकर सुनील शेट्टी ने किया रिएक्ट, कहा- ' ये फिल्म ब्लॉकबस्टर वाइब...'

'बागी 4' फिल्म का निर्देशन ए. हर्षा ने किया है। कहानी की बात करें फिल्म टाइगर श्रॉफ (रौनी) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो असल में होती नहीं। इसी बीच अब एक्टर सुनील शेट्टी ने भी टाइगर और संजय दत्त की 'बागी 4' को लेकर रिएक्ट किया है।

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की फिल्म 'बागी 4' लंबे इंतजार के बाद फाइनली आज यानी 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म में टाइगर की एक्टिंग की जमकर तारीफ की जा रही है। 'बागी 4' के साथ बॉक्स ऑफिस पर विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित 'द बंगाल फाइल्स' भी रिलीज हुई है। ऐसे में दोनों फिल्मों के बीच तगड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। बात करें 'बागी 4' की तो इस फिल्म को क्रिटिक्स के अच्छे रिव्यू मिले हैं। स्टार्स और फैंस भी 'बागी 4' को लेकर अपने रिएक्शन दे रहे हैं। इसी बीच अब एक्टर सुनील शेट्टी ने भी टाइगर और संजय दत्त की 'बागी 4' को लेकर रिएक्ट किया है।

सुनील शेट्टी ने फिल्म को बताया ब्लॉकबस्टर सुनील शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर 'बागी 4' का पोस्टर शेयर कर टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग की तारीफ की है। सुनील ने फिल्म को पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा, 'टिग्गी... एक्शन जबरदस्त लग रहा है! और दत्त... रॉ, निर्दयी और अजेय! साजिद नाडियावाला द्वारा रचित यह तूफान बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए पूरी तरह से तैयार है! पूरी टीम को ब्लॉकबस्टर वाइब्स की शुभकामनाएं!' बता दें कि टाइगर के पिता जैकी श्रॉफ ने सुनील शेट्टी के इस पोस्ट को री पोस्ट किया है।