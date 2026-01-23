'तुम्हें यह बताना है कि मेरे लिए बॉर्डर...', 'बॉर्डर 2' रिलीज के बाद इमोशनल हुए सुनील शेट्टी, बेटे अहान के लिए खास नोट

संक्षेप: आज यानी 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ऐसे में फिल्म को लेकर दर्शकों के रिएक्शन आने शुरू हो चुके हैं। फिल्म में सनी देओल के अलावा दिलजीत दोसांझ, सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी और वरुण धवन लीड रोल में हैं।

Border 2: 1997 में रिलीज हुई बॉलीवुड की वॉर ड्रामा बॉर्डर ने हर किसी का दिल का जीता। इस फिल्म के रिलीज के सालों बाद जेपी दत्ता इस मूवी का सीक्वल बॉर्डर 2 लेकर आए हैं। सनी देओल एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर गरजने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये फिल्म आज यानी 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ऐसे में फिल्म को लेकर दर्शकों के रिएक्शन आने शुरू हो चुके हैं। फिल्म में सनी देओल के अलावा दिलजीत दोसांझ, सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी और वरुण धवन लीड रोल में हैं। फिल्म रिलीज होते ही सुनील ने अपने बेटे के लिए एक स्पेशल नोट लिखा है। चलिए आपको भी बताते हैं सुनील ने बेटे के लिए क्या कहा?

'आज मुझे तुम्हें यह बताना है कि मेरे लिए, बॉर्डर...' सुनील शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में 'बॉर्डर' और 'बॉर्डर 2' की कुछ झलकियां दिखाई दे रही हैं। सुनील शेट्टी ने इस वीडियो के साथ कैप्शन में अपने बेटे अहान शेट्टी के लिए लिखा, 'बॉर्डर 2 आज रिलीज हो रही है। मेरे बेटे, आज मुझे तुम्हें यह बताना है कि मेरे लिए, बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, जिसमें मैंने काम किया था। यह एक जिम्मेदारी बन गई थी, जिसे मैंने कैमरे बंद होने के बाद भी लंबे समय तक निभाया। सालों बाद, तुम्हें यूनिफॉर्म पहने देखना सब कुछ पूरा करता है - पुरानी यादों के तौर पर नहीं, बल्कि एक याद दिलाने के तौर पर। अनुशासन की, बलिदान की, शांति की, हिम्मत की।'