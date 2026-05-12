सुनील शेट्टी ने जब बचाई थी 128 लड़कियों की इज्जत, आज भी उस किस्से को सुनकर खड़े हो जाते हैं रोंगटे

सुनील शेट्टी को आपने फिल्मों में हीरो बनते देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रियल लाइफ में भी उन्होंने कुछ ऐसा किया था कि आज तक लोग उसे भूल नहीं पाए हैं।

कई स्टार्स होते हैं जो रियल लाइफ में भी ऐसा काम करते हैं कि उन्हें रियल लाइफ हीरो कहा जाता है। आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने 128 महिलाओं को ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचाया था। जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं वह हैं सुनील शेट्टी। सुनील ने 1996 में कुछ ऐसा किया था कि आज तक उनकी बहादुरी की तारीफ होती है।

क्या था मामला यह हादसा 1996 में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि यह सब सीक्रेट ही रहता अगर चरिमाया तमंग ने सुनील शेट्टी की बहादुरी की तारीफ ना की होती। उन्होंने द फॉरगॉटन वन्स : ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन नेपाल को दिए इंटरव्यू में कहा था, ‘जब सरकार कन्फ्यूज थी कि इस ऑपरेशन को कैसे करना है तब इंडियन फिल्म के हीरो सुनील शेट्टी ने हमें सपोर्ट किया।’

क्या हुआ था 5 फरवरी 1996 में मुंबई पुलिस ने कमाठीपुरा रेड लाइट एरिया में छापा मारा और 14 से 30 साल के बीच के दौरान सेक्स ट्रैफिकिंग में 456 पीड़ितों को बचाया। 456 महिलाओं को जो बचाया था उसमें से 128 महिलाएं नेपाल की थीं। अब क्योंकि इनमें से ज्यादातर महिलाओं के पास नागरिकता का कोई प्रमाण नहीं था, इसलिए नेपाल सरकार को भी उन्हें वापस लेने में आशंका की थी।

सुनील ने सबकी फ्लाइट बुक की ऐसे समय में जब हर कोई महिलाओं को सुरक्षित रूप से काठमांडू वापस भेजने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था, तब सुनील शेट्टी को इस खबर के बारे में पता चला। उन्होंने इस सिचुएशन को अपने हाथ में लिया, एक फ्लाइट अरेंज करवाई और 128 महिलाओं की टिकट अरेंज किया।

शेट्टी ने सास और पुलिस को दिया था क्रेडिट शेट्टी ने फिर मुंबई पुलिस और सास को अपना क्रेडिट दिया था। उन्होंने कहा था कि हमने इस मुद्दे से मीडिया को दूर रखा क्योंकि हम खुद की वाहवाही नहीं करना चाहते थे। हम लड़कियों को रिस्क में नहीं डालता चाहते थे।

सुनील ने क्यों नहीं की थी इस बारे में बात जूम से बात करते हुए सुनील शेट्टी ने खुद इस मामले पर बताया था कि कैसे उन्होंने लड़कियों को रेस्क्यू किया था। उन्होंने कहा था कि वह और उनकी सास एनजीओ में काम करती थे जिसका नाम ट्रैफिकिंग इन इंडिया था, लेकिन फिर उसका नाम विपला फाउंडेशन था। उनकी सास और बाकी कुछ एनजीओ साथ आए और फिर लड़कियों को रेस्क्यू किया। सुनील ने यह भी बताया था कि उन्होंने इस बारे में कभी बात नहीं की थी क्योंकि ये बातें मुख्यमंत्री और फिर पुलिस कमिश्नर के अलावा, हाईएस्ट लेवल की कॉन्फिडेंशियल टीम के साथ हुई थीं।

सुनील शेट्टी की अपकमिंग फिल्म सुनील शेट्टी की फिल्मों की बात करें तो वह लास्ट केसरी वीर में नजर आए थे जो साल 2025 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने बॉर्डर 2 में कैमियो किया था। अब वह वेलकम टू द जंगल में नजर आने वाले हैं जिसमें सुनील शेट्टी के साथ अक्षय कुमार, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, अरशद वारसी, जॉनी लीवर, रवीना टंडन, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस शामिल हैं।