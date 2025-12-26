43वीं एनिवर्सरी पर पत्नी माना संग रोमांटिक हुए सुनील शेट्टी, कहा- 'पहले तुम मेरी क्रश थीं, फिर गर्लफ्रेंड और फिर...'

संक्षेप: सुनील शेट्टी का बॉलीवुड करियर काफी शानदार रहा। उन्होंने 'मोहरा', 'बॉर्डर', 'जानी दुश्मन', 'गोपी-किशन', 'हेरा फेरी', और 'धड़कन' जैसी फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग का दम दिखाया और आज भी दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं।

बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी इंडस्ट्री के उन स्टार्स में से हैं, जो प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहते हैं। सुनील और उनकी पत्नी माना शेट्टी की जोड़ी को इंडस्ट्री में पावर कपल के तौर पर देखी जाती है। दोनों साल 1991 में शादी के बंधन में बंधे थे। वहीं, गुरुवार को सुनील और माना ने अपनी शादी की 43वीं सालगिरह मनाई। इस खास मौके पर सुनील ने अपनी पत्नी पर ढेर सारा प्यार लुटाया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

नातिन संग शेयर की तस्वीर सुनील शेट्टी ने अपनी और पत्नी संग माना शेट्टी संग अपनी एक खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं। इस तस्वीर में सुनील और माना के साथ उनकी नातिन इवारा भी नजर आ रहा है। दोनों ने एक पार्क की सीट पर बैठे हुए अपनी नातिन को प्यार करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान सुनील और माना दोनों कैजुअल लुक में दिख रहे हैं।

एनिवर्सरी पर लुटाया प्यार सुनील शेट्टी ने अपनी 43वीं एनिवर्सरी पर पत्नी माना शेट्टी पर जमकर प्यार लुटाया है। उन्होंने माना संग तस्वीर पोस्ट करने के साथ ही कैप्शन में लिखा, 'पहले तुम मेरी क्रश थीं, फिर गर्लफ्रेंड और फिर पत्नी बन गई। अब मां और नानी हो। सालगिरह मुबारक हो।' सुनील और माना की ये तस्वीर इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है। इस पर कमेंट कर फैंस ही नहीं बल्कि स्टार्स भी उन्हें इस खास मौके पर ढेर सारी बधाई दे रहे हैं।