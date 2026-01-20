बॉर्डर 2 में वरुण धवन की ट्रोलिंग पर सुनील शेट्टी बोले- काफी आसान होता है किसी को...

Hindustan Hindi News
सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी बॉर्डर 2 में नजर आने वाले हैं और इसके लिए एक्टर काफी खुश हैं। वह खुद इस फिल्म के पहले पार्ट में थे। अब सुनील ने वरुण को लेकर बात की है।

Jan 20, 2026 12:13 pm IST Sushmeeta Semwal
बॉर्डर 2 आ रही है और फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी हैं। सुनील शेट्टी जो बॉर्डर के पहले पार्ट का हिस्सा रहे हैं, वह काफी खुश हैं क्योंकि उनके बेटे दूसरे पार्ट में लीड हीरो हैं। फिल्म का गाना घर कब आओगे जब रिलीज हुआ तब वरुण के एक्सप्रेशन्स को लेकर उन्हें काफी ट्रोल किया गया। लेकिन अब सुनील ने उन सबको करारा जवाब दिया है।

वरुण धवन को लेकर क्या बोले सुनील शेट्टी

बॉम्बे टाइम्स से बात करते हुए सुनील ने कहा, ‘क्या किसी ने अभी बॉर्डर 2 देखी है? किसी ने अभी फिल्म नहीं देखी है। हमने सिर्फ कुछ छोटी-छोटी झलक देखी हैं। वरुण धवन फिल्म में शानदार काम करेंगे। वह बहुत अच्छे हैं। वरुण अपना किरदार नहीं निभा रहे। वह एक ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है। हमें कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। आज कल काफी आसान होता है किसी को नीचा गिराना।’

वरुण ने भी दिया था जवाब

बता दें कि वरुण ने इससे पहले खुद भी ट्रोलिंग को लेकर जवाब दिया था जब एक यूजर ने उन्हें ट्रोल किया था। वरुण ने कहा था कि इसी चीज ने गाना हिट करा दिया, सब एंजॉय कर रहे हैं। रब दी महर।

बॉर्डर 2 कब हो रही है रिलीज

बॉर्डर 2 की बात करें तो फिल्म को अनुराग सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं। यह जे पी दत्ता की 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर का सीक्वल हैं। फिल्म में इन चारों लीड हीरो के अलावा सोनम बाजवा, आन्या सिंह, मेधा राणा और मोना सिंह भी हैं। फिल्म को भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे पी दत्ता, निधि दत्ता प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होगी। फैंस इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं।

सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
