बेटे अहान के स्ट्रगल के बारे में याद कर इमोशनल हुए सुनील शेट्टी, बोले- काफी कुछ झेला है और…
सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी की फिल्म बॉर्डर 2 आ रही है। इस फिल्म के पहले पार्ट बॉर्डर में सुनील शेट्टी भी थे। अब सुनील ने बेटे अहान को लेकर बात की है।
सुनील शेट्टी इन दिनों काफी एक्साइटेड और प्राउड फील कर रहे हैं क्योंकि उनके बेटे अहान शेट्टी की फिल्म बॉर्डर 2 रिलीज होने वाली है। अहान की यह दूसरी फिल्म है। पहली फिल्म उनकी साल 2021 में रिलीज हुई थी। अब अपने बेटे की जर्नी के बारे में बात करते हुए सुनील काफी इमोशनल हो गए।
बॉर्डर 2 साइन करने पर अहान को क्या बोले सुनील
सुनील बोले, ‘यह अहान की दूसरी फिल्म है और इतनी बड़ी फिल्म मिलना...बहुत ही रिस्पॉन्सिबल फिल्म है। जब अहान फिल्म कर रहे थे मैंने तभी उनसे कहा था कि अहान ये सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं है, इसे याद रखना। ये बोलते हुए सुनील इमोशनल हो गए।’
अहान ने काफी कुछ झेला
सुनील ने आगे कहा, ‘पहली फिल्म के बाद अहान की लाइफ में ब्रेक आ गया। सब बोलते हैं कि सुनील शेट्टी का बेटा है, काम तो बहुत ही मिलता है। लेकिन इसके बावजूद अहान को काफी कुछ झेलना पड़ा। लेकिन मैं खुश हूं कि उसे बतौर दूसरी फिल्म बॉर्डर 2 मिली। उससे बढ़िया फिल्म नहीं मिल सकती और मैं प्रार्थना करता हूं कि वह फिल्म के साथ पूरा इंसाफ करें।’
तड़प से किया था अहान ने डेब्यू
अहान के बारे में बता दें कि उन्होंने साल 2021 में फिल्म तड़प से डेब्यू किया। इसमें उनके साथ तारा सुतारिया लीड रोल में थे। फिल्म हालांकि फ्लॉप हुई थी बॉक्स ऑफिस पर।
पिछले साल ऐसी खबरें आईं कि अहान ने कई प्रोजेक्ट्स खो दिए क्योंकि उनकी ज्यादा फीस की डिमांड थी। इस पर अहान ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे पता है मेरे खिलाफ कई आर्टिकल्स लिखे गए कि मेरी कॉस्ट ज्यादा थी और इसी वजह से मेरी कई फिल्में नहीं बनी, लेकिन ये सब सच नहीं था। इन सब चीजों से आपको फर्क पड़ता है।
बॉर्डर 2 के बारे में बता दें कि इसमें सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, मोना सिंह, सोनम बाजवा, आन्या सिंह और मेधा राणा भी हैं। फिल्म में सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना का कैमियो भी होगा। फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होगी।
