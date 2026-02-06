'धुरंधर' देख सुनील शेट्टी को हुआ अफसोस, आदित्य धर की वजह से हाथ से निकली ये बड़ी फिल्म, विकी कौशल भी थे उसका हिस्सा

संक्षेप: जल्द ही 'धुरंधर' का दूसरा पार्ट यानी 'धुरंधर 2' रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का टीजर हाल ही में रिलीज किया गया, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। ऐसे में अब सुनील शेट्टी ने आदित्य धर की एक फिल्म का हिस्सा न बन पाने को लेकर निराशा जताई, जिसमें वो काम करने वाले थे।

आदित्य धर इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। आदित्य की इस फिल्म ने कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस को ऐसा हिलाया कि कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तक ब्रेक हो गए हैं। थिएटर रिलीज के बाद अब ये फिल्म ओटीटी पर भी आ गई और काफी धमाल मचा रही है। जल्द ही 'धुरंधर' का दूसरा पार्ट यानी 'धुरंधर 2' रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का टीजर हाल ही में रिलीज किया गया, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। ऐसे में अब सुनील शेट्टी ने आदित्य धर की एक फिल्म का हिस्सा न बन पाने को लेकर निराशा जताई, जिसमें वो काम करने वाले थे। ये फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। आइए जानते हैं कौन सी थी वो फिल्म?

ये थी वो फिल्म जिसमें काम करने वाले थे सुनील सुनील शेट्टी ने हाल ही में लहरें रेट्रो को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान जब उन्होंने 'धुरंधर' पर बात की तभी सुनील ने खुलासा किया कि वो आदित्य धर की एक फिल्म का हिस्सा बनने वाले थे। इस फिल्म का नाम 'द इम्मोर्टल अश्वत्थामा' था। सुनील इस मूवी के काम करने वाले थे। हालांकि, फिर कुछ कारणों से फिल्म बंद पड़ गई। इस मूवी में सुनील के साथ एक्टर विकी कौशल भी लीड रोल में थे। सुनील ने बताया कि बजट और मार्केट बिहेवियर के चलते, आदित्य धर ने इसे बंद किया। इसके साथ ही सुनील ने 'धुरंधर' को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा, ' जब मैंने 'धुरंधर' देखी, तो मैंने कहा, 'काश मैं इसका हिस्सा होता।'

'धुरंधर' रणवीर, अक्षय से बेहतर परफॉर्मर हैं इसी इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने कहा कि वह अक्षय खन्ना के बजाय रणवीर सिंह को बेहतर परफॉर्मर मानेंगे। उन्होंने कहा, 'सबको लगा कि अक्षय खन्ना बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे लगा कि आदित्य धर और रणवीर सिंह उनसे भी बेहतर थे।' एक्टर ने आगे बताया कि दर्शकों ने अक्षय खन्ना के किरदार को बहुत ज्यादा महान तरीके से देखा क्योंकि उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक था, और इसलिए सब कुछ उनके फेवर में रहा। शेट्टी ने आगे कहा, 'दूसरी तरफ, रणवीर के पास ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी वह चमकते हैं।'