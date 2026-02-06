Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSuniel Shetty admits he wanted to be part of Dhurandhar And He Was Part of aditya dhar the immortal ashwatthama Film
'धुरंधर' देख सुनील शेट्टी को हुआ अफसोस, आदित्य धर की वजह से हाथ से निकली ये बड़ी फिल्म, विकी कौशल भी थे उसका हिस्सा

'धुरंधर' देख सुनील शेट्टी को हुआ अफसोस, आदित्य धर की वजह से हाथ से निकली ये बड़ी फिल्म, विकी कौशल भी थे उसका हिस्सा

संक्षेप:

 जल्द ही 'धुरंधर' का दूसरा पार्ट यानी 'धुरंधर 2' रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का टीजर हाल ही में रिलीज किया गया, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। ऐसे में अब सुनील शेट्टी ने आदित्य धर की एक फिल्म का हिस्सा न बन पाने को लेकर निराशा जताई, जिसमें वो काम करने वाले थे।

Feb 06, 2026 03:58 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आदित्य धर इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। आदित्य की इस फिल्म ने कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस को ऐसा हिलाया कि कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तक ब्रेक हो गए हैं। थिएटर रिलीज के बाद अब ये फिल्म ओटीटी पर भी आ गई और काफी धमाल मचा रही है। जल्द ही 'धुरंधर' का दूसरा पार्ट यानी 'धुरंधर 2' रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का टीजर हाल ही में रिलीज किया गया, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। ऐसे में अब सुनील शेट्टी ने आदित्य धर की एक फिल्म का हिस्सा न बन पाने को लेकर निराशा जताई, जिसमें वो काम करने वाले थे। ये फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। आइए जानते हैं कौन सी थी वो फिल्म?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ये थी वो फिल्म जिसमें काम करने वाले थे सुनील

सुनील शेट्टी ने हाल ही में लहरें रेट्रो को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान जब उन्होंने 'धुरंधर' पर बात की तभी सुनील ने खुलासा किया कि वो आदित्य धर की एक फिल्म का हिस्सा बनने वाले थे। इस फिल्म का नाम 'द इम्मोर्टल अश्वत्थामा' था। सुनील इस मूवी के काम करने वाले थे। हालांकि, फिर कुछ कारणों से फिल्म बंद पड़ गई। इस मूवी में सुनील के साथ एक्टर विकी कौशल भी लीड रोल में थे। सुनील ने बताया कि बजट और मार्केट बिहेवियर के चलते, आदित्य धर ने इसे बंद किया। इसके साथ ही सुनील ने 'धुरंधर' को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा, ' जब मैंने 'धुरंधर' देखी, तो मैंने कहा, 'काश मैं इसका हिस्सा होता।'

'धुरंधर' रणवीर, अक्षय से बेहतर परफॉर्मर हैं

इसी इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने कहा कि वह अक्षय खन्ना के बजाय रणवीर सिंह को बेहतर परफॉर्मर मानेंगे। उन्होंने कहा, 'सबको लगा कि अक्षय खन्ना बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे लगा कि आदित्य धर और रणवीर सिंह उनसे भी बेहतर थे।' एक्टर ने आगे बताया कि दर्शकों ने अक्षय खन्ना के किरदार को बहुत ज्यादा महान तरीके से देखा क्योंकि उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक था, और इसलिए सब कुछ उनके फेवर में रहा। शेट्टी ने आगे कहा, 'दूसरी तरफ, रणवीर के पास ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी वह चमकते हैं।'

ये भी पढ़ें:'धुरंधर 2' के मेकर्स का बड़ा धमाल, सलमान-विकी के बाद इस एक्ट्रेस की हुई एंट्री!

आदित्य ने लोगों की 'नब्ज' को समझा

फिल्ममेकर आदित्य धर की तारीफ करते हुए सुनील शेट्टी ने कहा कि ऐसे समय में जब दर्शकों का अटेंशन स्पैन कम है, आदित्य ने उनकी 'नब्ज' को समझा और 3 घंटे 40 मिनट की फिल्म बनाई। उन्होंने आगे कहा कि डायरेक्टर जानते थे कि कोरोना महामारी के बाद लोगों में लंबे समय तक बैठने की क्षमता है, क्योंकि उन्हें वॉचिंग टाइम की आदत हो गई है। सुनील शेट्टी ने कहा, 'तो उन्होंने (आदित्य) असल में कहा, 'अगर आप वेब सीरीज देख रहे हैं, तो उसे बड़े पर्दे पर देखें। मैं आपको बेहतर अनुभव दूंगा। लेकिन यह एक डायरेक्टर का विश्वास है। और जिस तरह से वह सोचते हैं, वह शानदार है।'

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
suniel shetty Dhurandhar Dhurandhar 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।