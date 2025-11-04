Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडSunidhi Chauhan singed national anthem for the Women World Cup said Had to hold back from bursting into tears
सुनिधि चौहान बोलीं, राष्ट्रगान शुरू करने से पहले मेरी नजर खिलाड़ियों पर पड़ी और मैं रो पड़ी

सुनिधि चौहान बोलीं, राष्ट्रगान शुरू करने से पहले मेरी नजर खिलाड़ियों पर पड़ी और मैं रो पड़ी

संक्षेप: सुनिधि चौहान ने उस पल को शब्दों में बयां किया जब वह राष्ट्रगान शुरू करने वाली थीं और उससे पहले उनकी नजर स्टेडियम में बैठे लोगों और भारतीय टीम पर पड़ी।

Tue, 4 Nov 2025 05:56 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

गायिका सुनिधि चौहान ने नवी मुंबई के डॉ. डी वाई पाटिल स्टेडियम में हुए ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल मैच से पहले दमदार परफॉर्मेंस दी। उन्होंने मंच पर भारत का राष्ट्रगान गाया और उसके बाद अपने लोकप्रिय गीतों से समा बांधा। राष्ट्रगान गाते वक्त सुनिधि इमोशनल हो गईं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्यों इमोशनल हुईं सुनिधि?

उन्होंने कहा, “मैं इस परफॉर्मेंस को कभी नहीं भूलूंगी। ये परफॉर्मेंस मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगी क्योंकि मैं अपने देश की बेटियों के लिए गा रही थी। राष्ट्रगान शुरू करने से पहले मेरी नजर खिलाड़ियों पर पड़ी और मेरी आंखों में आंसू निकलने लगे, लेकिन मैंने खुद को संभाला।”

‘यह पल हमेशा मेरे साथ रहेगा’

सुनिधि ने आगे कहा, “स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और लोग हमारी लड़कियों के लिए चीयर कर रहे थे ये देखकर मैं इमोशनल हो गई। पहले भी मुझे मेन्स के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में परफॉर्म करने का मौका मिला है, लेकिन आज जो मैंने फील किया वो कभी पहले नहीं किया था। मैं गर्व से कह सकती हूं कि यह पल हमेशा मेरे साथ रहेगा।”

स्टेडियम से क्यों जाना पड़ा घर?

अपनी परफॉर्मेंस के बाद सुनिधि घर चली गईं और स्टेडियम में बैठकर भारत की जीत का इतिहासिक पल नहीं देख पाईं। उन्होंने लिखा, “मुझे आधे मैच से घर लौटना पड़ा क्योंकि मेरे सात साल के बेटे (तेग) का अगले दिन स्कूल था, लेकिन मैंने भारत की जीत का इतिहासिक पल टीवी पर देखा। मुकाबला कांटे का था, लेकिन जीत ने राहत की सांस दी। मैं बहुत खुश हूं।”

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।