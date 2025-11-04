सुनिधि चौहान बोलीं, राष्ट्रगान शुरू करने से पहले मेरी नजर खिलाड़ियों पर पड़ी और मैं रो पड़ी

सुनिधि चौहान बोलीं, राष्ट्रगान शुरू करने से पहले मेरी नजर खिलाड़ियों पर पड़ी और मैं रो पड़ी
संक्षेप: सुनिधि चौहान ने उस पल को शब्दों में बयां किया जब वह राष्ट्रगान शुरू करने वाली थीं और उससे पहले उनकी नजर स्टेडियम में बैठे लोगों और भारतीय टीम पर पड़ी।
गायिका सुनिधि चौहान ने नवी मुंबई के डॉ. डी वाई पाटिल स्टेडियम में हुए ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल मैच से पहले दमदार परफॉर्मेंस दी। उन्होंने मंच पर भारत का राष्ट्रगान गाया और उसके बाद अपने लोकप्रिय गीतों से समा बांधा। राष्ट्रगान गाते वक्त सुनिधि इमोशनल हो गईं।
क्यों इमोशनल हुईं सुनिधि?
उन्होंने कहा, “मैं इस परफॉर्मेंस को कभी नहीं भूलूंगी। ये परफॉर्मेंस मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगी क्योंकि मैं अपने देश की बेटियों के लिए गा रही थी। राष्ट्रगान शुरू करने से पहले मेरी नजर खिलाड़ियों पर पड़ी और मेरी आंखों में आंसू निकलने लगे, लेकिन मैंने खुद को संभाला।”
‘यह पल हमेशा मेरे साथ रहेगा’
सुनिधि ने आगे कहा, “स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और लोग हमारी लड़कियों के लिए चीयर कर रहे थे ये देखकर मैं इमोशनल हो गई। पहले भी मुझे मेन्स के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में परफॉर्म करने का मौका मिला है, लेकिन आज जो मैंने फील किया वो कभी पहले नहीं किया था। मैं गर्व से कह सकती हूं कि यह पल हमेशा मेरे साथ रहेगा।”
स्टेडियम से क्यों जाना पड़ा घर?
अपनी परफॉर्मेंस के बाद सुनिधि घर चली गईं और स्टेडियम में बैठकर भारत की जीत का इतिहासिक पल नहीं देख पाईं। उन्होंने लिखा, “मुझे आधे मैच से घर लौटना पड़ा क्योंकि मेरे सात साल के बेटे (तेग) का अगले दिन स्कूल था, लेकिन मैंने भारत की जीत का इतिहासिक पल टीवी पर देखा। मुकाबला कांटे का था, लेकिन जीत ने राहत की सांस दी। मैं बहुत खुश हूं।”
