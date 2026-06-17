Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अक्षय कुमार के डीएनए में है उंगली करना...एक्टर के सेंस ऑफ ह्यूमर पर बोले सुनील शेट्टी

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी एक अच्छे को-स्टार्स के साथ जबरदस्त दोस्त भी हैं। सुनील ने अब अक्षय के सेंस ऑफ ह्यूमर को लेकर बात की और बताया कि कैसे एक्टर इतने बेहतरीन एक्टर हैं।

अक्षय कुमार के डीएनए में है उंगली करना...एक्टर के सेंस ऑफ ह्यूमर पर बोले सुनील शेट्टी

अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है। दोनों की कैमिस्ट्री फैंस को भी बहुत पसंद आती है। अब दोनों साथ में वेलकम टू द जंगल में नजर आने वाले हैं। सुनील ने अब अक्षय की काफी तारीफ की है और बताया कि आखिर कैसे अक्षय कॉमेडी मूवीज या कॉमेडी सीन को इतना बेहतरीन कर पाते हैं।

अक्षय को लेकर क्या बोले सुनील

सुनील ने एक इंटरव्यू में कहा, ‘अक्षय के डीएनए में है उंगली करना...उनमें मजाक-मस्ती करने की स्वाभाविक आदत है, और यह बात बदली नहीं है। यही वजह है कि सीन परफॉर्म करते वक्त भी वह कुछ डिफ्रेंट करने का कोशिश करते हैं। चाहे एक्टिंग हो या एक्शव सीक्वेंस, वह अपना ह्यूमर ता टच ऐड कर ही देते हैं। वह जिस तरह चीजों को अप्रोच करते हैं उसमें अलग ही फन ऐड कर देते हैं। हम जिस तरह से किसी सीन को देखते हैं, वह उससे काफी अलग देखते हैं।’

ये भी पढ़ें:तीस मार खान के शूट के लिए रोज हेलिकॉप्टर से जाते थे अक्षय कुमार

सुनील ने आगे गोविंदा और सलमान की भी तारीफ की और कहा कि दोनों का अलग सेंस ऑफ ह्यूमर है। वह जब भी दोनों की कॉमेडी वाली परफॉर्मेंस देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं।

गोविंदा और सलमान की भी तारीफ की

सुनील बोले, ‘चीची भैया का उदाहरण ले लो। उनका ह्यूमर एक अलग और यूनीक है। जब भी मैं उनके साथ शूट करता हं मैं बस हैरान हो जाता हूं और सोचता हूं कि क्या मैं इनके जैसा कर सकता हूं। वहीं फिर सलमान खान है। उनका ड्राई, स्ट्रेट फेस ह्यूमर जबरदस्त है। मुझे लगता है ऐसी क्वालिटीज भगवान का दिया हुआ गिफ्ट हैं।’

सुनील और अक्षय की वेलकम टू द जंगल की बात करें तो यह फिल्म 26 जून को रिलीज होगी।

ये भी पढ़ें:वेलकम टू द जंगल के लिए क्या अक्षय कुमार ले रहे हैं 1.8 करोड़? बोले- उतना भी...

वेलकम टू द जंगल की स्टार कास्ट

फिल्म में दोनों के अलावा दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडिस, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन, परेश रावल, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, श्रेयस तलरड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी समेत कई स्टार्स हैं।

हेरा फेरी 3 में भी आएंगे नजर

वैसे इसके अलावा सुनील और अक्षय फिल्म हेरा फेरी 3 में भी नजर आएंगे। हालांकि इसमें परेश रावल भी उनके साथ होंगे। लेकिन काफी समय से फिल्म का काम रुका हुआ है तो अभी यह अपडेट नहीं मिल पा रहा है कि फिल्म की शूटिंग कबसे शुरू होगी।

ये भी पढ़ें:रवीना टंडन को लेकर ये क्या बोल गए अक्षय कुमार, कहा- पहले हिरोइन थीं और अब…

वैसे सुनील और अक्षय साथ में वक्त हमारा है, धड़कन, हेरा फेरी, आवारा पागल दीवाना, फिर हेरा फेरी, दे दना दन में काम कर चुके हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

और पढ़ें
Akshay Kumar suniel shetty

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।