सुजॉय घोष ने बताया, क्या था वो ‘डांसिंग कॉन्डम’ सीन, जिस वजह से जूही चावला ने रिजेक्ट की थी उनकी मूवी
साल 2003 में आई झंकार बीट्स फिल्म में एक सीन था जिसे पढ़कर जूही ने सुजॉय घोष से बोल दिया था कि या तो सीन रहेगा या वह। अब सुजॉय ने बताया है कि सीन एक डांसिंग कॉन्डम से जुड़ा था।
सुजॉय घोष की फिल्म झंकार बीट्स थिएटर्स में फ्लॉप थी। बाद में जब लोगों ने इसे देखा तो पसंद किया गया। सुजॉय का मानना है कि जूही चावला के बिना वह इस फिल्म को नहीं बना सकते थे। मजेदार बात यह है कि जूही ने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो एक सीन की वजह से फिल्म रिजेक्ट कर दी थी। इस सीन में एक डांसिंग कॉन्डम था। सुजॉय ने एक इंटरव्यू में उस सीन की डिटेल बताई है कि ऐसा क्या था जिसे देखकर जूही ने मूवी करने से मना कर दिया था।
क्या था डांसिंग कॉन्डम सीन
इंडियन एक्सप्रेस स्क्रीन से बातचीत में सुजॉय घोष ने बताया, 'तो एक सीन था जहां दीप (संजय सूरी) का दिन ठीक नहीं था। ऑफिस में काफी टेंशन थी, जिस ऐड पर वे लोग काम कर रहे थो वो नहीं हो पाया। उनकी साथ भी साथ रह रही थीं, उनका बेबी भी पैदा होने वाला था। उसे एक सपना आया कि शांति (जूही चावला) को बच्चा हुआ है। वह जैसे ही बच्चा उठाता है तो बच्चे का चेहरा सास जैसा दिखता है। अचानक उसे लगता है कि उसके पीछे कुछ चमकीला सा है। वह पलटता है तो उसे एक बड़ा सा डांसिंग कॉन्डम दिखता है जो उससे बोलता है, 'अगर मुझे यूज किया होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता।' तो जूही बोलीं, अगर ये सीन होगा तो मैं फिल्म नहीं करूंगी। तो हमने ये सीन हटा दिया था।'
जूही के बिना ना बन पाती फिल्म
सुजॉय ने यह भी बताया कि जूही ही फिल्म को बचाने वाली थीं। वह स्टार थीं जिसकी फिल्म को जरूरत थी। सुजॉय बोलते हैं, 'बिना शांति, बिना उसके किरदार, मैंने कभी फिल्म नहीं बनाई होती। क्योंकि शांति मेरी पहली विद्या बागची थी। (कहानी में विद्या बालन का किरदार)'
क्या था झंकार बीट्स का वर्डिक्ट
झंकार बीट्स फिल्म 2003 में रिलीज हुई थी। इसे बॉक्स ऑफिस फ्लॉप माना जाता है। मूवी 2.75 करोड़ में बनी थी और नेट ग्रॉस कमाई करीब 2.1 करोड़ रिपोर्टेड है। फिल्म के म्यूजिक को तारीफ मिली थी। इसे कुछ लोग स्लो मानते हैं तो कई को पसंद भी आई। मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 7.1 है। संजय सूरी, जूही चावला के अलावा इसमें रिंकी खन्ना और राहुल बोस भी हैं। फिल्म के डायरेक्टर सुजॉय घोष थे। राइटर सुजॉय घोष, मिलाप जावेर और सुरेश नायर थे।
