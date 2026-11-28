'बॉर्डर' एक्टर सुदेश बेरी ने बहू के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- 'किस्मत में नहीं है तो मैं स्टार नहीं बना सकता'
शाम्भवी ने बताया कि साल 2007 में 'MTV रोडीज 5.0' के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। शाम्भवी और सूरज दोनों एक फिल्म में साथ काम करने वाले थे, लेकिन प्रोजेक्ट बंद हो गया।
एक्टर सुदेश बेरी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर हें। सुदेश ने अपने करियर में टीवी शोज से लेकर बॉलीवुड फिल्मों तक अपनी दमदार एक्टिंग का दम दिखाया है। वह कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। सुदेश अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करते हैं। लेकिन इन दिनों सुदेश अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में बने हुए हैं। हाल ही में सुदेश बेरी की बहू शाम्भवी शर्मा ने अपने ससुराल वालों पर उन्हें उनके करियर में सपोर्ट न करने जैसे अरोल लगाए हैं। इन आरोपों पर अब खुद सुदेर बेर ने चुप्पी तोड़ी है।
पहले जानते हैं सुदेश बेरी की बहू शाम्भवी ने क्या आरोप लगाए थे
दरअसल, शाम्भवी शर्मा ने सुदेश बेरी के बेटे सूरज बेरी से शादी की है। हाल ही में शाम्भवी शर्मा ने हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन को अपना इंटरव्यू दिया था। इस दौरान बातचीत में शाम्भवी ने बताया कि साल 2007 में 'MTV रोडीज 5.0' के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। शाम्भवी और सूरज दोनों एक फिल्म में साथ काम करने वाले थे, लेकिन प्रोजेक्ट बंद हो गया। बाद में सूरज ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया। शाम्भवी का कहना है कि शादी के बाद उन्हें टीवी, फिल्मों और म्यूजिक वीडियो में काम करने के कई मौके मिले, लेकिन ससुराल से सहयोग न मिलने के कारण उनका एक्टिंग करियर आगे नहीं बढ़ पाया।
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सुदेश बेरी ने शाम्भवी के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
सुदेश बेरी ने 'स्क्रीन' (SCREEN) के साथ एक इंटरव्यू में, बहू शाम्भवी के बयान पर अपनी बात रखी है। सुदेश ने कहा कि उन्होंने हमेशा ही नए लोगों को प्रोत्साहित किया। वहीं, परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। यही नहीं, इसके साथ सुदेश ने भी क्लियर किया कि अगर किसी की किस्मत में स्टार बनना लिखा ही नहीं, तो वो उसे स्टारडम हासिल करने में मदद नहीं कर सकते।
शाम्भवी सिर्फ मेरी बहू नहीं, बल्कि मेरी बेटी है
सुदेश बेरी ने इंटरव्यू में कहा, 'मैंने इंडस्ट्री में मिलने वाले हर नए कलाकार को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है, चाहे वे मेरे रिश्तेदार हो या नहीं। शाम्भवी सिर्फ मेरी बहू नहीं, बल्कि मेरी बेटी है। वे सभी मेरे बेटे-बेटियां हैं, लेकिन मैं उनकी किस्मत में न लिखी चीज़ पाने में उनकी मदद नहीं कर सकता। मैंने खुद कभी स्टारडम के पीछे भागने की कोशिश नहीं की, तो फिर मैं उसे या अपने बेटे को स्टारडम दिलाने में कैसे मदद कर सकता हूं?'
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अगर स्टारडम आपकी किस्मत में है तो मिलेगा
सुदेश न आगे कहा, 'मुझे हमेशा से ईश्वर पर भरोसा रहा है। अगर स्टारडम आपकी किस्मत में है, तो कोई आपको उसे पाने से नहीं रोक सकता। इसी तरह, अगर यह आपकी किस्मत में नहीं है, तो कोई आपको इसे हासिल करने में मदद भी नहीं कर सकता। शाम्भवी, जैसा कि उसके नाम से ही पता चलता है, खुद देवी का एक रूप है। तो फिर, उसे अपने करियर में मेरी मदद की जरूरत क्यों है?'
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मैं सबसे ज्यादा खुश और स्वस्थ हूं
सुदेश ने कहा, 'वह जो कुछ भी कह रही हैं, वह उनकी अपनी सोच को दर्शाता है। मेरी स्थिति बिल्कुल अलग है। मैं बस इस बात के लिए आभारी हूं कि 60 से ज्यादा की उम्र में मैं सबसे ज्यादा खुश और स्वस्थ हूं। मेरी किस्मत में यही लिखा था। चाहे शाहरुख खान हों, सलमान खान हों, दिलीप कुमार हों या अमिताभ बच्चन - सुपरस्टार बनना उनकी किस्मत में ही था। उन्होंने भी यही बात कही है।'
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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